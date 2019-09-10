Son Dakika Haberleri: Anne ve kızın kamyonet altında kalması
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Anne ve kızın kamyonet altında kalması

1 saat önce

Tokat'ta devrilen kamyonetin altında kalarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Berfin Reyyan Uzunoğlu, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Anne ve kızın kamyonet altında kalması, System.String[]

Tokat'ta devrilen kamyonetin altında kalarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Berfin Reyyan Uzunoğlu, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Ulu Camii'de öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Uzunoğlu'nun cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazada eşini ve 11 gün sonra da kızını kaybeden baba Murat Uzunoğlu'nun, cenazede güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Adem Ekiz (23) idaresindeki 60 BE 540 plakalı kamyonet, 11 gün önce 600 Evler Mahallesi'ndeki İbni Kemal Caddesi'nde, Kasım Türkmen yönetimindeki 60 ABC 451 plakalı kamyonetle çarpışmıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle Ekiz'in kullandığı kamyonet, kaldırımda bebek arabasına yükledikleri sebze ve meyveleri eve götüren 45 yaşındaki anne Yıldız Uzunoğlu ve 11 yaşındaki kızı Berfin Reyyan Uzunoğlu'nun üzerine devrilmişti.

Olay yerinde yaşamını yitiren anne ve yaralı kızını çevredekiler kamyonetin altından çıkarmıştı.

Tokat, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:44 Kaynak: AA
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