Anne ve Kızına Çarpan Sürücü Kaçtı

Edirne'de yaya olarak ilerleyen anne ve kızına çarpan sürücü olay yerinden uzaklaştı.

Edirne'de yaya olarak ilerleyen anne ve kızına çarpan sürücü olay yerinden uzaklaştı.



Rüstempaşa Kervansarayı yanında meydana gelen kazada, bir otomobil sürücüsü, yaya Esma Örs ve kızı Dürdane Canbas'a çarptı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Esma Örs, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Eşine kaza haberini gözyaşları içinde veren Dürdane Canbaz, araç sürücüsünün kendilerine çarptıktan sonra kaçtığını iddia etti.



Polis ekipleri, sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Evde Sünnet Faciası! İkizlerden Biri Öldü, Diğeri Ağır Yaralandı

Bakan Albayrak Asgari Ücret Zammı Sonrası 2019 Yılının Müjdelerini Paylaştı

Asgari Ücret Zammının İşverene Maliyeti 621 TL Olacak

Sosyal Medyada Tanıştığı Kadınla Buluşmak İçin İstanbul'a Gelen Iraklı İş Adamı Kaçırıldı