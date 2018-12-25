Son Dakika Haberleri: Anne ve Kızına Çarpan Sürücü Kaçtı

Anne ve Kızına Çarpan Sürücü Kaçtı

4 dakika önce

Edirne'de yaya olarak ilerleyen anne ve kızına çarpan sürücü olay yerinden uzaklaştı.

Anne ve Kızına Çarpan Sürücü Kaçtı, System.String[]
Edirne'de yaya olarak ilerleyen anne ve kızına çarpan sürücü olay yerinden uzaklaştı.

Rüstempaşa Kervansarayı yanında meydana gelen kazada, bir otomobil sürücüsü, yaya Esma Örs ve kızı Dürdane Canbas'a çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Esma Örs, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Eşine kaza haberini gözyaşları içinde veren Dürdane Canbaz, araç sürücüsünün kendilerine çarptıktan sonra kaçtığını iddia etti.

Polis ekipleri, sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:31 Kaynak: AA

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