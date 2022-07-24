Anne ve kızına çarparak ölümüne neden olan vincin sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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Anne ve kızına çarparak ölümüne neden olan vincin sürücüsü tutuklandı

24.07.2022 12:33
Anne ve kızına çarparak ölümüne neden olan vincin sürücüsü tutuklandı

ÇORUM'da yolun karşısına geçerken freni boşalan vincin çarptığı Satı Kılıç (72) ile kızı Elif Gürler'in (33), yaşamını yitirdiği kazada sürücü Necmettin Düz (53), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ÇORUM'da yolun karşısına geçerken freni boşalan vincin çarptığı Satı Kılıç (72) ile kızı Elif Gürler'in (33), yaşamını yitirdiği kazada sürücü Necmettin Düz (53), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaza, önceki gün sabah saatlerinde Çorum Çevre Yolu Buharaevler Kavşağı'nda meydana geldi. Necmettin Düz yönetimindeki vinç, freninin boşalması sonucu önündeki otomobile, ardından da yolun karşısına geçmeye çalışan 4 çocuk annesi Satı Kılıç ile kızı 2 çocuk annesi Elif Gürler'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Satı Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Elif Gürler ile yaralı vinç şoförü Necmettin Düz ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Elif Gürler de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, sürücü de gözaltına alındı. Anne ve kızı ise dün gözyaşları arasında toprağa verildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Necmettin Düz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anne ve kızına çarparak ölümüne neden olan vincin sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Anne ve kızına çarparak ölümüne neden olan vincin sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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