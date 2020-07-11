Anne ve kızının cesedi bulundu (2) - Son Dakika

Anne ve kızının cesedi bulundu (2)

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde termal tesiste bir kişi, eşi ve kayınvalidesini tabancayla öldürdü.

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