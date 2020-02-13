Anne ve kızının evlerinde öldürülmesi davası - Son Dakika
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Anne ve kızının evlerinde öldürülmesi davası

6 saat önce

Bahçelievler'de yengesi ve yengesinin annesini atkıyla boğarak öldürdükten sonra altın ve paralarını çaldığı iddiasıyla yargılanan Mesut Soymaz hakkındaki mütalaada, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Anne ve kızının evlerinde öldürülmesi davası, System.String[]

Bahçelievler'de yengesi ve yengesinin annesini atkıyla boğarak öldürdükten sonra altın ve paralarını çaldığı iddiasıyla yargılanan Mesut Soymaz hakkındaki mütalaada, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mesut Soymaz ile tarafların avukatları katıldı. Bir kısım müştekiler de duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı Engin Oğur, mütalaasını sundu.

Mütalaada, sanık Mesut Soymaz'ın yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı daha önceden de borç aldığı ve akrabası olduğu için üzerinde para taşıdığını bildiği amcası İsmail Soymaz'ın eşi olan maktul Ayşe Soymaz'dan para almak için 4 Mart 2019'da evine gittiği anlatıldı.

Sanığın amcasının evinin kapısını çalarak içeri girdiği aktarılan mütalaada, ilk önce 53 yaşındaki maktul Ayşe Soymaz'ı daha sonra da annesi 81 yaşındaki maktul Keziban Ercan'ı atkıyla boğarak öldürdüğü belirtildi.

Mütalaada, sanığın daha sonrasında Ayşe Soymaz'ın üzerinde taşıdığı 7 bin 300 lira, çeyrek ve yarım altınlar ile bilezikleri alıp evine götürdüğü, bu para ve altınları motosikletinde sakladığı, şüphelerin üzerinde toplanmasıyla suçunu itiraf ettiği, bulunan altın ve paraların sahiplerine iade edildiği kaydedildi.

Mütalaada sanık Mesut Soymaz'ın, maktuller Ayşe Soymaz ve Keziban Ercan'ı "nitelikli kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile "nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Sanık Soymaz'ın avukatı, mütalaa ve ölüm raporuna karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, Mesut Soymaz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanık avukatına beyanda bulunması için süre verdi.

Duruşma ertelendi.

İddianameden??

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Mart 2019'da Bahçelievler'deki evlerinde 81 yaşındaki Keziban Ercan ve kızı 53 yaşındaki Ayşe Soymaz'ın ölü bulunduğu belirtilerek, iki kadının da atkı ile boğazlarının sıkıldığı ve ağızlarına çorap ya da bez parçası sokulmak suretiyle boğularak öldürüldüklerinin anlaşıldığı aktarıldı.

İddianamede, eve zorla girildiğine dair bir bulgunun olmadığının tespit edildiği ve bina girişini gören kamera kayıtlarında sanık Mesut Soymaz'ın araçla olay yerine geldiği anlatıldı.

Soymaz'ın 11 Mart 2019'da gözaltına alındığı bildirilen iddianamede, ifadesinde suçunu itiraf eden sanığın, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek tasarlayarak öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve "konutta gece vakti yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:04 Kaynak: AA
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