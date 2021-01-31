Anne ve kızının hayatını kaybettiği yangından dram çıktı! Yeni bir hayata başlamak için Afyonkarahisar'a yerleşmişler - Son Dakika

Anne ve kızının hayatını kaybettiği yangından dram çıktı! Yeni bir hayata başlamak için Afyonkarahisar'a yerleşmişler

31.01.2021 10:07
Anne ve kızının hayatını kaybettiği yangından dram çıktı! Yeni bir hayata başlamak için Afyonkarahisar'a yerleşmişler, System.String[]

Konya'da bir apartmanın 5. katında çıkan yangında hayatlarını kaybeden hemşire anne Sevim Kayhan ve 6 yaşındaki kızı Melek Dağ'ın otopsi işlemleri sürüyor. Kayhan'ın eşinden boşandıktan sonra Afyonkarahisar'a yerleştiği belirtilirken, kadının arkadaşına attığı mesajda "Kızımla birlikte yeni bir hayata başlayacağım" dediği ortaya çıktı.

Yangın önceki gece saat 02.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Meltemler Sokakta bulunan bir apartmanın 5. Katındaki dairede meydana geldi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yaptığı öğrenilen Sevim Kayhan, kızıyla birlikte 3 ay öce yangının çıktığı daireye taşındı.

KENDİSİNİ PENCEREDEN AŞAĞIYA ATTI

Gece saatlerinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında alevlerden kaçmak için pencereye çıkan küçük Melek, kol, bacak ve saçından oluşan yanıklar nedeniyle daha fazla acıya dayanamayarak kendisini pencereden aşağıya bıraktı.

KÜÇÜK KIZ HAYATINI KAYBETTİ, ANNESİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ambulansa alınan küçük Melek'in yapılan müdahale sonrası hayatını kaybettiği tespit edildi. İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Alevleri söndüren ekipler içeriye girdiklerinde anne Sevim Kayhan yanmış cansız bedeni ile karşılaştı. Evde çalışma yapan itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri ilk belirlemelere göre yangına şarjda bulunan cep telefonunun neden olduğunu belirledi.

YENİ BİR HAYATA BAŞLAMAK İÇİN TAYİN OLMUŞ

Sevim Kayhan, geçimsizlik nedeniyle eşinden boşandıktan sonra Afyonkarahisar'da görev yaptığı hastaneden tayin isteyerek 3 ay önce Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil serviste görev yapmaya başladığı öğrenildi. Kayhan'ın kızını anaokuluna yazdırdığı belirtildi.

"GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"

Kayhan'ın kısa süre önce de arkadaşlarına, "Kızımla birlikte yeni bir hayata başlayacağım. Güzel günler bizi bekliyor" dediği öğrenildi. Öte yandan evde bulunan ve küçük Melek'in annesine aldırdığı iki adet balıkta yangın sırasında bulunduğu akvaryumda öldüğü görüldü.

Anne ve kızının hayatını kaybettiği yangından dram çıktı! Yeni bir hayata başlamak için Afyonkarahisar'a yerleşmişler

Karahisar, Kayhan, Yangın, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anne ve kızının hayatını kaybettiği yangından dram çıktı! Yeni bir hayata başlamak için Afyonkarahisar'a yerleşmişler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'den "İstanbul'da 1987'de olduğu gibi 1 metre kar yağacak" söylentilerine yanıt: O kış bu kış değil Uyuşturucu partisi için kiralanan villaya yapılan baskın anbean kamerada Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı PTT'den indirimli ayçiçek yağı fiyaskosu! Çok sayıda ürün daha pahalıya satılıyor Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç
Berat Albayrak'ın bakanlığı dönemindeki iki yardımcısı görevden alındı! İşte yerlerine atanan isimler Berat Albayrak'ın bakanlığı dönemindeki iki yardımcısı görevden alındı! İşte yerlerine atanan isimler         
10:02
CHP'li ismin iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi: Ana muhalefeti kaybedebiliriz CHP'li ismin iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi: Ana muhalefeti kaybedebiliriz         
09:18
Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı         
08:32
Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor         
07:54
Muharrem İnce'den CHP'deki istifalarla ilgili açıklama: Birileri mesajlarla ikna etmeye çalıştığı vekillere 'operasyon' diyor Muharrem İnce'den CHP'deki istifalarla ilgili açıklama: Birileri mesajlarla ikna etmeye çalıştığı vekillere 'operasyon' diyor         
00:20
CHP'li Muhittin Böcek'ten imalı tweet: Zamanını beklediklerim var CHP'li Muhittin Böcek'ten imalı tweet: Zamanını beklediklerim var         
22:35
100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı 100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı         
15:48
Efsane kaleci Rene Higuita'nın kızı babası gibi çırılçıplak poz verdi Efsane kaleci Rene Higuita'nın kızı babası gibi çırılçıplak poz verdi         
14:14
Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı         
13:27
Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar         
12:32
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin         
12:17
Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor         
12:10
Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü         
11:18
5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor 5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor         
10:42
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti         
09:59
Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2021 10:17:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Anne ve kızının hayatını kaybettiği yangından dram çıktı! Yeni bir hayata başlamak için Afyonkarahisar'a yerleşmişler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei