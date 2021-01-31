Anne ve kızının hayatını kaybettiği yangından dram çıktı! Yeni bir hayata başlamak için Afyonkarahisar'a yerleşmişler - Son Dakika

Yangın önceki gece saat 02.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Meltemler Sokakta bulunan bir apartmanın 5. Katındaki dairede meydana geldi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yaptığı öğrenilen Sevim Kayhan, kızıyla birlikte 3 ay öce yangının çıktığı daireye taşındı.

KENDİSİNİ PENCEREDEN AŞAĞIYA ATTI

Gece saatlerinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında alevlerden kaçmak için pencereye çıkan küçük Melek, kol, bacak ve saçından oluşan yanıklar nedeniyle daha fazla acıya dayanamayarak kendisini pencereden aşağıya bıraktı.

KÜÇÜK KIZ HAYATINI KAYBETTİ, ANNESİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ambulansa alınan küçük Melek'in yapılan müdahale sonrası hayatını kaybettiği tespit edildi. İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Alevleri söndüren ekipler içeriye girdiklerinde anne Sevim Kayhan yanmış cansız bedeni ile karşılaştı. Evde çalışma yapan itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri ilk belirlemelere göre yangına şarjda bulunan cep telefonunun neden olduğunu belirledi.

YENİ BİR HAYATA BAŞLAMAK İÇİN TAYİN OLMUŞ

Sevim Kayhan, geçimsizlik nedeniyle eşinden boşandıktan sonra Afyonkarahisar'da görev yaptığı hastaneden tayin isteyerek 3 ay önce Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil serviste görev yapmaya başladığı öğrenildi. Kayhan'ın kızını anaokuluna yazdırdığı belirtildi.

"GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"

Kayhan'ın kısa süre önce de arkadaşlarına, "Kızımla birlikte yeni bir hayata başlayacağım. Güzel günler bizi bekliyor" dediği öğrenildi. Öte yandan evde bulunan ve küçük Melek'in annesine aldırdığı iki adet balıkta yangın sırasında bulunduğu akvaryumda öldüğü görüldü.