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Anne ve kızının korku dolu anları

6 dakika önce

Sultangazi'de 2 faklı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultangazi'de 2 faklı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Emin YEŞİL İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de meydana gelen 2 farklı trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultangazi'de geçen çarşamba 1. Cebeci Yolu'ndan Gazi Mahallesi'ne seyir halinde olan 68 HT 174 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kaza anında araç sürücüsünün yanında bulunan bir kadın şoka giriyor. Kadının araçtan inerek, bir işyerinin önündeki merdivenlere oturduğu görülüyor.

ANNE VE KIZI SANİYELERLE KURTULDU

Aynı gün gündüz saatlerinde meydana gelen bir başka kazada ise, 34 JE 2786 plakalı otomobilin sürücüsü karşı yönden gelen bir kamyonet sürücüsünün direksiyonu kırması önce kamyonete daha sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kaza anında kaldırımda yürüyen bir anne ve kızının büyük bir korku yaşadı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyonet sürücüsünün ara sokağa girmek için direksiyon kırınca karşı yönden gelen 34 JE 2786 plakalı otomobilin sürücüsünün önce kamyonete, daha sonra bariyerlere çarptığı görülüyor. Kaldırımda yürüyen bir anne ve kızı büyük bir korku yaşarak, koşmaya başlıyorlar. Anne ve kızının saniyelerle kurtulduğu kaza da, küçük kızın annesine sarıldığı kameralara yansıyor.

Anne ve kızının korku dolu anları

Sultangazi, Anne, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 10:43 Kaynak: DHA
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