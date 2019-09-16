Son Dakika Haberleri: Anne ve kızının yaralanma anı güvenlik kamerasında
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Anne ve kızının yaralanma anı güvenlik kamerasında

2 saat önce

Bartın'da kaldırımda yürürken üzerlerine dış cephe kaplaması düşen anne ve kızının yaralanma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Anne ve kızının yaralanma anı güvenlik kamerasında, System.String[]

Bartın'da kaldırımda yürürken üzerlerine dış cephe kaplaması düşen anne ve kızının yaralanma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.


Kemerköprü Mahallesi Şadırvan Caddesi'nde meydana gelen olayda, 4 katlı bir binanın dış cephe kaplaması bir anda kaldırma düşmeye başladı. Bu sırada kaldırımda yürüyen Tülay Karaketik (34) ile kızı Pelin Karaketik'in (14) başlarına düşen kaplamalar anne ve kızının yaralanmasına neden oldu. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan anne ve kızı daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olay, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen anne ve kızın üzerine düşen malzemeler görülüyor.


Aynı binadan daha önce de dış cephe kaplaması düşmesi nedeniyle 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN

Bartın, Anne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kaldırımda yürüyen anne ve kızının üzerine dış cephe kaplaması düştü
Yılanların eve yuva yaptığını iddia eden kadın, 3 çocuğuyla damda uyuyor Beyoğlu'nda bir market sahibi, para çalmak isteyen hırsızı yumrukladı Köpeği ezmemek için manevra yapınca takla attı! O anlar saniye saniye kaydedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 13:57:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anne ve kızının yaralanma anı güvenlik kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]