Anne ve kızlarının olduğu otomobil feribottan denize düştü

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Kim Kardashian'ın eşi Kanye West, çıkardığı son albümle Hristiyanların tepkisini çekti

Dünya evine giren oyuncu Fulya Zenginer'in rahmetli anne ve babası için yaptığı paylaşım duygulandırdı