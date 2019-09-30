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Anne ve kızlarının olduğu otomobil feribottan denize düştü

1 saat önce

Anne ve kızlarının olduğu otomobil feribottan denize düştüKenya, (DHA)- Kenya'da içinde bir anne ve 2 kızının bulunduğu otomobil feribottan denize düştü.

Anne ve kızlarının olduğu otomobil feribottan denize düştü

Kenya, (DHA)- Kenya'da içinde bir anne ve 2 kızının bulunduğu otomobil feribottan denize düştü. Otomobil saniyeler içinde suya gömülürken, yetkililer araçtakiler için arama çalışması başlattı.

Olay, Kenya'nın Mombasa şehrinde meydana geldi. Likoni feribotunu kullanan Mariam Kighenda ve 2 kızının bulunduğu araç feribottan kayarak denize düştü. Araç saniyeler içinde sulara gömüldü. Cep telefonu ile görüntülenen o dehşet anları sırasında vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Yerel medya, aracın 60 metre derinliğe batmış olabileceğini, kurtarma ekiplerinin oksijen tüplerinin ise 30 metrelik dalışa uygun olduğunu; arama kurtarma çalışmaları için Kenya donanmasından yardım istendiğini duyurdu.

Anne ve kızlarının olduğu otomobil feribottan denize düştü

Kenya, Anne, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:39 Kaynak: DHA
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