Anne ve kucağındaki bebeği ölümden döndü - Son Dakika
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Anne ve kucağındaki bebeği ölümden döndü

10.06.2022 09:25

Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve kucağındaki bebeği ölümden döndü.

Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve kucağındaki bebeği ölümden döndü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon'un Yomra ilçe merkezinde Adem T.'nin kullandığı 61 AEZ 042 plakalı hafif ticari araç, kucağındaki bebeği ile yolun karşısına geçmeye çalışan Pınar Altınkaya'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan anne ve 1 yaşındaki oğlu Alparslan Altınkaya yaralandı. Yaralanan anne ve bebeği, ambulansla sevk edildikleri Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, anne Pınar Altınkaya tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hastanede tedavisine devam edilen 1 yaşındaki Alparslan'ın yanında refakatçi olan halası Şaduman Avcı kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Yomra Sağlık Ocağında yeğenimin aşısını vurdurduktan sonra eve gitmek için yaya geçidinde bekliyorlarmış. Motosikletli biri ona geç demiş. O da onun demesiyle karşıya geçmiş. Geçmesiyle birlikte araç onlara vurmuş. Annenin ve bebeğin durumları iyi. Annesi de ondan sonrasını hatırlamıyor" ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili inceleme devam ederken, kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

(Gökmen Şahin - Ozan Köse/İHA)

Anne ve kucağındaki bebeği ölümden döndü
Anne ve kucağındaki bebeği ölümden döndü
Anne ve kucağındaki bebeği ölümden döndü
Anne ve kucağındaki bebeği ölümden döndü
Anne ve kucağındaki bebeği ölümden döndü
Anne ve kucağındaki bebeği ölümden döndü
Anne ve kucağındaki bebeği ölümden döndü
Anne ve kucağındaki bebeği ölümden döndü

YORUMLAR
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Evladı Kurt Efe'yi kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ: Yüz hatları annesine benziyor Evladı Kurt Efe'yi kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ: Yüz hatları annesine benziyor Anne ve bebeğinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında Anne ve bebeğinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anne ve kucağındaki bebeği ölümden döndü - Son Dakika

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