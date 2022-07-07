Anne ve küçük kızı iki ayrı yerden kaçırıldı! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika
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Anne ve küçük kızı iki ayrı yerden kaçırıldı! O anlar saniye saniye kamerada

07.07.2022 10:43

Diyarbakır'da geçen nisan ayında babası F.G. tarafından kaçırılan ve daha sonra polis merkezine getirilerek teslim edilen 3 yaşındaki B.D.G. ile boşanma aşamasındaki annesi Türkan Gülistan Tekin, akşam saatlerinde iki ayrı yerde kaçırıldı. 3 yaşındaki çocuk dedesi ile yemek yerken kaçırılırken, anne Gülistan Tekin saçlarından çekilerek minibüse bindirildi. Diğer taraftan iki ayrı olay da kameralara saniye saniye kaydedildi.

Diyarbakır'da, nisan ayında avukat Türkan Gülistan Tekin, kızı B.D.G'yi kaçırmakla suçladığı boşanma aşamasındaki eşi F.G.'nin, evinin önüne sopa ile geldiği iddiasıyla KADES butonuna basarak yardım istedi. Tekin'in şikayeti ile polis merkezine götürülen F.G., kızının kendisinde kaldığını belirtti. Şikayetini geri çekme şartıyla kızını annesine teslim eden F.G., ifadesinin ardından yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

İKİSİ DE KAÇIRILDI

Bu akşam saatlerinde Bülent Tekin, torunu B.D.G. ile oturdukları apartmanın arkasında yemek yerken kızının sekreterinden gelen telefonu açtı. Sekreterden kızı Gülistan'ın evinin karşısında bir otomobile bindirilip kaçırıldığı haberini alan Tekin, torununu da alarak hızla yürümeye başladı. Merdivenleri çıkarken, bir kişi, Tekin'in arkasındaki torunu B.D.G.'yi kucağına alarak kaçırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Türkan Gülistan Tekin'in de bindirildiği aracın hızla uzaklaşması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

MİNİBÜS BOŞ ÇIKTI

Bunun üzerine Bülent Tekin, polis merkezine giderek, kızını ve torununu kaçırdığı iddiasıyla F.G.'den şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Türkan Gülistan Tekin'in kaçırıldığı iddia edilen ve plakası belirlenen minibüsü Bismil kara yolu üzerinde durdurdu. Ancak, Tekin ve kızına rastlanmadı.

"MEĞERSE ÇOCUĞU ARKAMDAN KAÇIRMIŞLAR"

Torunuyla yemek yerken, kızının sekreterinin aradığını belirten Bülent Tekin, "Torunumla yemek yiyorduk. O sırada kızımın sekreteri telefonla aradı. Ağlıyordu, sesler falan geliyordu. 'Gülistan kaçırıldı, yetiş' dedi. Ben de heyecanla yürümeye başladım. O sırada torunum da yürümeye başladı. Zaten 20 metrelik mesafeydi gideceğim yer. Yola çıktığımda meğerse çocuğu da arkamdan kaçırmışlar. Kalabalık vardı, ben de onlar da polisi çağırdık. Kızım Türkan Gülistan Tekin, eşine boşanma davası açmıştı.

"SAÇLARINDAN ÇEKEREK APARTMANIN ÖNÜNDE ZORLA MİNİBÜSE BİNDİRİLDİ"

Koca şiddeti nedeniyle birtakım davalar da vardı. Kaçırma nedeni boşanma davasını geri çekme, şikayetlerinden vazgeçmesi içindir. Kendisinin de dahil olduğu 4 kişiyle kaçırıyor. Saçlarından çekerek apartmanın önündeki araca bindiriyorlar. İmdat diye bağırıyor ama kimse kurtarmıyor. Şikayetçi olduk, annesiyle birlikte çok vahşice bir olay. Affedilecek bir olay değildir. Ülkemizde böyle şeyler olmamalı" dedi.

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Kaynak: DHA

Bülent Tekin, Diyarbakır, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anne ve küçük kızı iki ayrı yerden kaçırıldı! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika

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