Son dakika haberleri! Otomobille tır kafa kafaya çarpıştı: Anne ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Otomobille tır kafa kafaya çarpıştı: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

30.06.2022 16:14

Son dakika haber: Otomobille tır kafa kafaya çarpıştı: Anne ve oğlu hayatını kaybetti Anne ve oğlu aynı otomobilde can verdi Bursa'da blok mermer yüklü tırla çarpışan otomobildeki anne ve oğlu araç içerisinde sıkışıp hayatını kaybetti.

Otomobille tır kafa kafaya çarpıştı: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Anne ve oğlu aynı otomobilde can verdi

BURSA - Bursa'da blok mermer yüklü tırla çarpışan otomobildeki anne ve oğlu araç içerisinde sıkışıp hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bursa- Orhaneli yolu Yörükler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Orhaneli'den Bursa istikametine seyreden blok mermer yüklü tır ile karşı istikametten seyreden Adnan Yılmaz idaresindeki 16 N 4958 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken; içerisinde bulunan 67 yaşındaki Fatma Yılmaz ve oğlu Adnan Yılmaz sıkıştı. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılan anne ve oğlunun hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından anne ve oğlunun cansız bedeni morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. Hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Adnan Yılmaz'ın köy düğünlerinde seyyar çay ocağı kurup çay satarak geçimini sağladığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Bursa'da tırla çarpışan otomobildeki anne oğul hayatını kaybetti Bursa'da tırla çarpışan otomobildeki anne oğul hayatını kaybetti İşçi servisi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı İşçi servisi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Otomobille tır kafa kafaya çarpıştı: Anne ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:23 Fenerbahçe, 10 Temmuz'da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçı yapacak
17:13 Kaza yaptığı araçtaki kadını bırakıp kaçan adam, dakikalar sonra motosikletle gelip olayı izledi
17:10 İş bulamadığını öne süren adam, çatıya çıkıp intihara kalkıştı: 5 dakikanız var, vali gelsin yoksa kendimi aşağıya atarım
17:06 4 şehit mezarına "PKK" yazıp küfürler eden saldırgan tahliye edildi
17:03 A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya karşılaşmasında 16 kişilik kadrosu belli oldu
17:00 32. NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı: İsveç 73 teröristi Türkiye'ye iade edecek
16:56 Mehmet Ali Erbil'in hastane faturasına isyanına kardeşinden tepki geldi: 2 dakikada tanı konuluyorsa 30 senelik birikimdendir
16:39 ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16 satmamız ve modernize etmemiz gerekiyor, Kongre'den onay alacağımızı düşünüyorum
16:20 Amerikan Güreş sunucusu kürtaj yasağını eleştirerek dikkat çeken bir itirafta bulundu: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim
16:19 DSÖ'den Türkiye'de de ortaya çıkan maymun çiçeği virüsüyle ilgili uyarı: Virüsün hedefinde hamile kadınlar, bağışıklığı düşük kişiler ve çocuklar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 17:50:20. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Otomobille tır kafa kafaya çarpıştı: Anne ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement