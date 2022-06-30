Kaza, saat 15.00 sıralarında Bursa- Orhaneli yolu Yörükler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Orhaneli'den Bursa istikametine seyreden blok mermer yüklü tır ile karşı istikametten seyreden Adnan Yılmaz idaresindeki 16 N 4958 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken; içerisinde bulunan 67 yaşındaki Fatma Yılmaz ve oğlu Adnan Yılmaz sıkıştı. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılan anne ve oğlunun hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri! Otomobille tır kafa kafaya çarpıştı: Anne ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

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