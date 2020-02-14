Anne ve oğlu evlerinde 11 kilo esrarla yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anne ve oğlu evlerinde 11 kilo esrarla yakalandı - Son Dakika

Anne ve oğlu evlerinde 11 kilo esrarla yakalandı

6 saat önce

ADANA'da, polis tarafından evlerinde yapılan aramada 11 kilo 223 gram esrar ele geçirilen anne-oğul, gözaltına alındı.

Anne ve oğlu evlerinde 11 kilo esrarla yakalandı, System.String[]

ADANA'da, polis tarafından evlerinde yapılan aramada 11 kilo 223 gram esrar ele geçirilen anne-oğul, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan İlçesi Gülpınar Mahallesi'ndeki bir eve baskın yaptı. Ekipler, yaptığı aramada paketlere sarılmış halde 11 kilo 223 gram esrar ele geçirdi. Evde bulunan Vecide B. (58) ve oğlu Musa B. (38), gözaltına alındı.Sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan Vecide B. ev hapsine çarptırılırken, oğlu Musa B. tutuklandı.


Emniyet Müdürlüğü, Polis, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:56 Kaynak: DHA
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