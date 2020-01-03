Anne ve oğlu kazada yaralandı - Son Dakika
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Anne ve oğlu kazada yaralandı

6 saat önce

ADIYAMAN'da otomobil ile çarpışan yolcu minibüsündeki anne ve oğlu yaralandı.

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ADIYAMAN'da otomobil ile çarpışan yolcu minibüsündeki anne ve oğlu yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'nda ilerleyen Abuzer Güler'in kullandığı 02 M 0219 plakalı yolcu minibüsüyle Fadıl Bilen yönetimindeki 02 ZA 775 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada minibüste buluna Selma Hazar (30) ve oğlu Furkan Hazar (3) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:40 Kaynak: DHA
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