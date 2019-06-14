Anne ve oğlu lüks lambadan sızan gazdan zehirlendi
1 saat önce
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde lüks lambadan sızan gazdan zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.
Erzurum
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:49 Kaynak: İHA
'un Şenkaya
ilçesinde lüks lambadan sızan gazdan zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Şenkaya ilçesine bağlı Alıcık Mahallesinde evlerinde elektrik olmadığı için piknik tüpüne bağlı lüks lambası yakan anne N.B. (71) ve oğlu Y.B. (53) sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Anne
ve oğlunun cenazeleri otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp
Kurumuna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ERZURUM
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