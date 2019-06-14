Son Dakika Haberleri: Anne ve oğlu lüks lambadan sızan gazdan zehirlendi
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Anne ve oğlu lüks lambadan sızan gazdan zehirlendi

1 saat önce

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde lüks lambadan sızan gazdan zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.

Anne ve oğlu lüks lambadan sızan gazdan zehirlendi, System.String[]
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde lüks lambadan sızan gazdan zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Şenkaya ilçesine bağlı Alıcık Mahallesinde evlerinde elektrik olmadığı için piknik tüpüne bağlı lüks lambası yakan anne N.B. (71) ve oğlu Y.B. (53) sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Anne ve oğlunun cenazeleri otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:49 Kaynak: İHA
Erzurum, Şenkaya, Anne, 3. Sayfa
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