Anne ve oğlu piknikte fırtınanın devirdiği ağaç altında kaldı - Son Dakika

ERZURUM'un İspir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde piknik alanında şiddetini artıran rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç, anne ve kızının üzerine düştü. Çocuğun hafif yaralandığı olayda ayağı kırılan anne helikopter ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün İspir İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'ne ait piknik alanında meydana geldi. Ahmet- Özlem Yılmaz çifti çocuklarıyla birlikte Yeşilyurt Mahallesi'ndeki piknik alanına gitti. 6 yaşındaki oğlu Tunahan'ı lavaboya götürmeye çalışan Özlem Yılmaz'ın (40) üzerine, şiddetini artından rüzgar nedeniyle devrilen ağaç düştü. Tunahan olaydan hafif sıyrıklarla kurtulurken anne Özlem Yılmaz'ın ayakları ağacın altında kaldı. Piknik alanındaki vatandaşlar tarafından ağaç altından kurtarılan Özlem Yılmaz, olay yerine gelen helikopter ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.