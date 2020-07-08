Anne ve oğlu piknikte fırtınanın devirdiği ağaç altında kaldı
Anne ve oğlu piknikte fırtınanın devirdiği ağaç altında kaldıERZURUM'un İspir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde piknik alanında şiddetini artıran rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç, anne ve kızının üzerine düştü.
Anne ve oğlu piknikte fırtınanın devirdiği ağaç altında kaldı
ERZURUM'un İspir
ilçesine bağlı Yeşilyurt
Mahallesinde piknik alanında şiddetini artıran rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç, anne ve kızının üzerine düştü. Çocuğun hafif yaralandığı olayda ayağı kırılan anne helikopter ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, bugün İspir İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'ne ait piknik alanında meydana geldi. Ahmet- Özlem Yılmaz çifti çocuklarıyla birlikte Yeşilyurt Mahallesi'ndeki piknik alanına gitti. 6 yaşındaki oğlu Tunahan'ı lavaboya götürmeye çalışan Özlem Yılmaz'ın (40) üzerine, şiddetini artından rüzgar nedeniyle devrilen ağaç düştü. Tunahan olaydan hafif sıyrıklarla kurtulurken anne Özlem Yılmaz'ın ayakları ağacın altında kaldı. Piknik alanındaki vatandaşlar tarafından ağaç altından kurtarılan Özlem Yılmaz, olay yerine gelen helikopter ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 23:08 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Anne ve oğlu piknikte fırtınanın devirdiği ağaç altında kaldı - Son Dakika
Son Dakika 16:53 Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi 16:19 40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti 16:18 Domagoj Vida'nın menajeri, Beşiktaş'a 11 milyon TL'lik ihtarname gönderdi 15:56 Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 14:49 HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:44 Aranan şüpheli polislere bıçakla saldırdı! 2 memur yaralandı 12:05 PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:16 Lucca'da tuvalette tacize uğrayan çalışan mahkemede olay anını anlattı 10:28 Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı 09:53 İstanbul'da cami avlusunda dehşet anları kamerada