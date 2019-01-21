Son Dakika Haberleri: Anne ve Oğlu Sobadan Sızan Gazdan Öldü

Anne ve Oğlu Sobadan Sızan Gazdan Öldü

44 dakika önce

Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 90 yaşındaki anne ile 60 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Anne ve Oğlu Sobadan Sızan Gazdan Öldü, System.String[]
Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 90 yaşındaki anne ile 60 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Çıksorut Mahallesi 10. Sokak'ta meydana geldi. Abdullah Yener'den (60) haber alamayan yakınları, anne Tumey Yener (90) ve oğlu Abdullah Yener'in bulunduğu eve gitti. Camı kırarak içeri giren Tumey Yener'in torunu, anne ve oğlun cansız bedenleri ile karşılaştı. Olay polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen anne ve oğlun cenazeleri otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. 5 çocuğu olan 90 yaşındaki Tumey Yener'in mahalledeki evinden ayrılmak istemediği için her hafta bir oğlunun gelip yanında kaldığı öğrenildi. Anne-oğlun cenazelerinin yarın öğle namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:41 Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, Anne, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayınbabasının Cenazesine Katılmayan Kadın, Tazminat Ödeyecek Babasının Döverek Öldürdüğü Mertcan'ın Annesi, Oğlunun Karnesini Öperek Ağladı

Ünlü Prof. Dr. Üstün Dökmen'in Kurduğu Eğitim Akademisinde Şiddet Skandalı Kadın Kılığına Girip Dilenen Şahıs, Kameralara Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 19:25:39. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anne ve Oğlu Sobadan Sızan Gazdan Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]