Anne ve oğlu tüfekle öldürülüp kuyuya atıldı - Son Dakika

Anne ve oğlu tüfekle öldürülüp kuyuya atıldı

İstanbul'dan Kars'a ev almak için gelen anne Figen ile oğlu Mert Karadağ'ın öldürülmesi olayının aydınlatıldığı bildirildi.

İstanbul'dan Kars'a ev almak için gelen anne Figen ile oğlu Mert Karadağ'ın öldürülmesi olayının aydınlatıldığı bildirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 12 Temmuz'da 155 Polis İmdat hattı aranarak Figen ve oğlu Mert Karadağ'dan yakınlarının 10 Temmuz'dan itibaren haber alınmadığı kaydedildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada iki şüphelinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışma neticesinde konu ile ilgili M.S. (29) ve A.S. (29) gözaltına alınmış ve olay aydınlatılmıştır. Figan Karadağ ve Mert Karadağ'ın av tüfeği ile öldürüldüğü tespit edilerek olayda kullanılan av tüfeği ele geçirilmiştir. Yapılan yer gösterme neticesinde cesetlerin bir su kuyusuna atıldığı tespit edilmiş, gerekli otopsi işlemleri için adli tıp birimine gönderilmiştir."

İstanbul, Karadağ, Kars, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 00:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anne ve oğlu tüfekle öldürülüp kuyuya atıldı - Son Dakika
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