Anne ve oğlunu gasp eden 3 şüpheli emniyetten kaçamadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Anne ve oğlunu gasp eden 3 şüpheli emniyetten kaçamadı - Son Dakika

Anne ve oğlunu gasp eden 3 şüpheli emniyetten kaçamadı

6 saat önce

Bursa'da sokakta yürüyen anne ve oğlunu, darp ettikten sonra çantasını gasp eden 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Anne ve oğlunu gasp eden 3 şüpheli emniyetten kaçamadı, System.String[]

Bursa'da sokakta yürüyen anne ve oğlunu, darp ettikten sonra çantasını gasp eden 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, geçtiğimiz cumartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M.A (20) ile annesi L.S (43) Yıldırım ilçesinde bulunan ikametlerine gitmek için yürümeye başladı. Bu esnada yoldan geçen 3 şüpheli, anne ve oğlu darp ederek çantalarını gasp etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, 3 şüphelinin kaçış güzergahları üzerinde bulunan 150 kamera kaydını izleyerek bölgede çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin S.D.(18), M.K.(18) ve E.A.(18) olduğunu tespit eden ekipler, şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Yapılan operasyonla 3 gaspçı yakalanarak emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen S.D., M.K. ve E.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Polis, Bursa, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:46 Kaynak: İHA
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