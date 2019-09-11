Anne ve oğlunu öldüren zanlı yakalandı

Niğde'de arazide hayvan otlatma anlaşmazlığı yüzünden husumetli olduğu anne ve oğlunu öldürüp, akrabasını yaraladıktan sonra kaçan şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamardı ilçesi Üçkapılı köyü Yaylapazarı mevkisinde aralarında arazide hayvan otlatma anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan Asiye ve oğlu Serhat Tatlısoy'u tabancayla öldürüp, akrabası Asiye Tatlısoy'u yaraladıktan sonra kaçan K.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, K.T'yi olayın gerçekleştiği bölgeye yakın yerde saklandığı dağlık alanda suç aletiyle yakaladı.

Gözaltına alınan alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

K.T, dün, husumetli olduğu Asiye ve oğlu Serhat Tatlısoy'u tabancayla öldürmüş, akrabaları Asiye Tatlısoy'u yaralayarak kaçmıştı.