Anne ve oğlunun cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika

İZMİR'in Menemen ilçesinde, evlerinde ölü bulunan Suriyeli 5 aylık hamile Manar Alahmed (35) ile 5 yaşındaki oğlu Muhammed C. cinayetinin şüphelileri H.E., Ş.E. ve O.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yüzündeki çiziklerin sebebi sorulan Ş.E.'nin, çiziklerin kardeşi sivilcesini patlattığı için meydana geldiğini söylediği belirtildi.

Olay, pazartesi sabah saatlerinde Irmak Mahallesi Dr. Burhan Özfatura Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. Komşuları, Alahmed ailesinin oturduğu evden çocuk ağlama sesi geldiğini duyunca bir terslik olduğunu düşünüp, eve gitti. Açık olan kapıdan içeri giren komşular, ailenin 2 yaşındaki çocuklarının ağlarken, 5 aylık hamile olduğu öğrenilen annesi Manar Alahmed'i ise kanlar içinde bulundu. Diğer odada ise kadının oğlu Muhammed C. hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 6 yerinden bıçaklanan Manar Alahmed ile oğlunun öldüğü tespit edildi. Muhammed C.'nin, plastik kelepçeyle boğulduğu tespit edildi. İncelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi. Otopsinin ardından anne ve oğlu Menemen Mezarlığı'na defnedildi. Manar Alahmed'in inşaat işçisi olan eşinin olay sırasında işte olduğu belirtildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ailenin alt komşusu Ş.E.'nin, sol kulağındaki ezik ve kan ile burnundaki çizikler ele verdi. Ekipler Ş.E.'nin yanı sıra kardeşi ve O.E ile babası H.E.'yi de gözaltına aldı. Ş.E.'nin, emniyetteki ifadesinde, ailenin 2 yaşındaki kızının ağlaması üzerine üst kata çıktığını ve cesetleri gördükten sonra durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdiğini söylediği öğrenildi. Yüzündeki çiziklerin sorulması üzerine Ş.E.'nin, kardeşi tarafından sivilcesinin sıkıldığını ve yüzündeki çiziğin sebebinin de o olduğunu söylediği belirtildi. Şüphelilerin, sorguda 27 yıldır aynı daire oturduklarını ve bugüne kadar hiç kimseyle sorunları olmadığını söyledikleri de belirtildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ş.E. ve O.E. adliyeye erken saatlerde getirilirken, baba H.E. de yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.