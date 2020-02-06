Anne ve oğlunun cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika

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Anne ve oğlunun cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi (2)
6 saat önce
TUTUKLANDILARİzmir'in Menemen ilçesinde, evlerinde ölü bulunan Suriyeli 5 aylık hamile Manar Alahmed (35) ile 5 yaşındaki oğlu Muhammed C. cinayeti ile ilgili gözaltına alınan şüpheliler H.E., Ş.E. ve O.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:36 Kaynak: DHA
TUTUKLANDILAR
İzmir'in Menemen ilçesinde, evlerinde ölü bulunan Suriyeli 5 aylık hamile Manar Alahmed (35) ile 5 yaşındaki oğlu Muhammed C. cinayeti ile ilgili gözaltına alınan şüpheliler H.E., Ş.E. ve O.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA
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