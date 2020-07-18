Anne ve oğlunun cinayetinde flaş detay - Son Dakika

Anne ve oğlunun cinayetinde flaş detay

Kars'a ev almak için İstanbul'dan geldiği iddia edilen ve 8 gündür kayıp olan kadın ve oğlunun cesedi su kuyusunda bulunmasının ardından cinayetteki detaylar ortaya çıkıyor.

Kars'a ev almak için İstanbul'dan geldiği iddia edilen ve 8 gündür kayıp olan kadın ve oğlunun cesedi su kuyusunda bulunmasının ardından cinayetteki detaylar ortaya çıkıyor.

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İstanbul'dan Kars'a ev almak için oğlu Mert Karadağ ile birlikte Kars'a gelen Figan Karadağ'ın cesetleri İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın talimatlarıyla oluşturulan özel ekip tarafından bulundu. Kars- Erzurum kara yolu kırsalında Cumhuriyet köyü yakınlarında bir su kuyusunda bulunan cesetler için olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Öte yandan Kars Valisi Türker Öksüz, bulunan cesetlerin anne Figan Karadağ ve oğlu Mert Karadağ'a ait olduğunu doğruladı.


"Av tüfeği ile vurduktan sonra su kuyusuna atmışlar"


Yakınları, ev almak için Kars'a gelen anne Figan ve oğlu Mert Karadağ'dan haber alamayınca durumu polise bildirdi. Güvenlik güçleri tarafından başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarının 8'nci gününde anne ve oğlunun cesedi Cumhuriyet köyü yakınlarındaki bir su kuyusunda bulundu. Cesetlerde yapılan ilk incelemede av tüfeği ile vuruldukları belirlendi.


"Cinayetle ilgili 2 kişi gözaltında"


Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışma neticesinde konu ile ilgili M.S (29) ve A.S. (29) gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki kişi ifadelerinde cesetlerin su kuyusunda olduğunu itiraf etti. Yapılan araştırmalar sonucunda Figan Karadağ ve Mert Karadağ'ın av tüfeği ile öldürüldüğü tespit edilerek olayda kullanılan av tüfeği ele geçirildi.


Anne ve oğlunun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kars Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KARS

İstanbul, Anne, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 23:44 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Anne ve oğlunun cinayetinde flaş detay - Son Dakika
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