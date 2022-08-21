Anne ve oğlunun yaşamını yitirdiği acı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Anne ve oğlunun yaşamını yitirdiği acı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

21.08.2022 16:30

Anne ve oğlunun yaşamını yitirdiği acı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Manisa'nın Kula ilçesinde dün gece saatlerinde anne ve oğlunun yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Anne ve oğlunun yaşamını yitirdiği acı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde dün gece saatlerinde anne ve oğlunun yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Kula ilçesi İzmir- Ankara D300 karayolu Körez Mahallesi kavşağında meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden Muhammet Ali T. idaresindeki 64 FS 823 plakalı otomobil ile kavşaktan Körez Mahallesi'ne girmek isteyen Fikriye Özkara idaresindeki elektrikli bisikletin çarpışmasıyla elektrikli bisiklet üzerinden savrulan sürücü Fikriye Özkara ve oğlu Halil Can Özkara (14), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza anı güvelik kameralarına yansıdı

Öte yandan elim kaza anına ait görüntüler çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Fikriye Özkara idaresindeki elektrikli bisikletin yolun gidiş yönüne göre sağ şeridinde ilerlerken kavşağa geldiğinde sol şeride geçtiği ve o esnada arkadan gelen Muhammet Ali T. idaresindeki 64 FS 823 plakalı otomobilin anne ile oğluna çarptığı görülüyor. Çarpışmanın şiddetiyle elektrikli bisiklet üzerinde bulunan anne ve oğlun savrulması ile elektrikli bisikletten kopan parçaların havada uçuşması, kazanın boyutunu da gözler önüne serdi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı

Ayrıca, kazaya karışan otomobil sürücüsü de kazanın hemen ardından jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Karakolda işlemleri tamamlanan otomobil sürücüsü, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Eşi de 10 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybetmiş

Elim kazada yaşamını yitiren anne Fikriye Özkara'nın eşi Özcan Özkara'nın da 2012 yılında Kula ilçesi Sandal Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Babası ve eşiyle aynı sonu yaşayan anne oğlun acı haberi, ikamet ettikleri Kula ilçesinde de büyük bir üzüntüye sebep oldu.

Cenazeler ikindi namazından sonra defnedilecek

Öte yandan kazada yaşamını yitiren anne oğlun cansız bedenleri Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan ön otopsinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kula'ya getirilen anne ve oğlunun cenazeleri, ikindi namazıma müteakip Gidişler Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından akrabalarının ve yakınlarının ikamet ettiği Gölbaşı Mahalle mezarlığına defnedilecek.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
500
Anne ve oğlunun yaşamını yitirdiği acı kaza güvenlik kameralarına yansıdı Anne ve oğlunun yaşamını yitirdiği acı kaza güvenlik kameralarına yansıdı Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki anne-oğul hayatını kaybetti Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki anne-oğul hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Hisarcık, Manisa, Kula, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anne ve oğlunun yaşamını yitirdiği acı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:21 Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın El Ittifak'a transfer olduğunu açıkladı
15:45 Bakan Soylu'dan 35 kişinin öldüğü kazalarla ilgili açıklama: Soruşturma çok yönlü sürüyor, eksik görürsek bedelini ödetiriz
15:34 Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın transferi konusunda El Ittifak ile anlaşma sağladı
15:33 Yunan medyası "Türkleri titreten" sözleriyle servis etti! İşte sosyal medyanın diline dolanan o İHA
15:17 Oyuncu Civan Canova'nın ölümü sanat dünyasını sarstı! Ünlü isimler taziye mesajlarını sosyal medyadan paylaştı
14:57 Altıncı kez görüşen 6'lı masa toplantısında dikkat çeken olay! Partiler "Hep birlikte güzel yarınlara" paylaşımı yaptı
14:52 Putin'in akıl hocası Aleksandr Dugin'in kızının ölümüyle ilgili Ukrayna'dan ilk açıklama: Biz Rusya gibi kriminal bir devlet değiliz
14:37 Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı: Direksiyon hakimiyetini kaybettim
14:28 Parti görüntüleriyle gündem olan Finlandiya Başbakanı Marin'e kadınlardan destek mesajları geliyor!
13:56 Ünlü oyuncu Asuman Dabak, bikinili pozuyla yıllara meydan okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 16:30:45. #1.11#
SON DAKİKA: Anne ve oğlunun yaşamını yitirdiği acı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement