Anne ve oğul cinayetinin detayları ortaya çıkıyor - Son Dakika
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Anne ve oğul cinayetinin detayları ortaya çıkıyor

03.04.2022 13:27
Anne ve oğul cinayetinin detayları ortaya çıkıyor

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde anne ve oğlunun öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olayda yeri detaylar ortaya çıktı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde anne ve oğlunun öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olayda yeri detaylar ortaya çıktı. Şahsın tartıştığı eşine, oğluna ve kızına pompalı tüfekle kurşun yağdırdığı, duvardan seken saçmalarla kendisinin de yaralandığı öğrenildi.

Susurluk ilçesi Günaydın Mahallesi'ndeki bir evde 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olayda detaylar ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgiye göre, eşi Bilge A. ile tartışan F.A., evdeki pompalı tüfekle onları tehdit etmeye başladı. Tartışmanın büyümesiyle ilk önce eşi Bilge A.'yı hedef alan F.A, daha sonra kendisine engel olmak isteyen kızı E.A. ve oğlu Muhammet Tahir A.'ya ateş açtı. F. A'nın tüfeğinden çıkan saçmalar eşi Bilge A. ile oğlu Muhammet Tahir'in göğsüne isabet ederken, kızı E.A. da kolundan yaralandı. Eşi ve çocuklarını kurşun yağmuruna tutan F.A., bu esnada duvardan seken saçma ile ayağından yaralandı. Olay yaşanırken dışarıda oyun oynayan A.A.'nın ise duyduğu silah seslerinden korkarak saklandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edilirken, mahalleli de büyük panik yaşadı. Kurşunların hedefi olan anne ve oğlu hayatını kaybederken, diğer yaralıların hastanede tedavisine devam ediliyor. - BALIKESİR

Anne ve oğul cinayetinin detayları ortaya çıkıyor
Anne ve oğul cinayetinin detayları ortaya çıkıyor
Anne ve oğul cinayetinin detayları ortaya çıkıyor
Anne ve oğul cinayetinin detayları ortaya çıkıyor

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Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Anne ve oğul cinayetinin detayları ortaya çıkıyor - Son Dakika


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