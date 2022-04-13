Anne ve oğulun hayatını kaybettiği kaza ile ilgili karar çıktı - Son Dakika
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Anne ve oğulun hayatını kaybettiği kaza ile ilgili karar çıktı

13.04.2022 11:15
Anne ve oğulun hayatını kaybettiği kaza ile ilgili karar çıktı

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve oğlunun davasında, kazaya sebebiyet verdiği ileri sürülen N.E. 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve oğlunun davasında, kazaya sebebiyet verdiği ileri sürülen N.E. 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz Ekim ayında Aydın- Denizli Karayolu üzeri Köşk ilçesi Beyköy Mahallesi yakınlarında meydana gelen ve Fehmican Karabudak ile annesi Gülser Karabudak'ın hayatını kaybettiği trafik kazasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle yargılanan 81 yaşındaki N.E. ile ilgili karar çıktı. 7 Ekim 2021 tarihinde 4 otomobil ve su tankerinin karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından N.E. (81) isimli şahıs kazaya sebebiyet verdiği iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklandı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde hakim karşısına N. E. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı. 81 yaşındaki N.E., savunmasında kazada ihmali olmadığını iddia ederken, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ardından N.E. 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. - AYDIN

Anne ve oğulun hayatını kaybettiği kaza ile ilgili karar çıktı
Anne ve oğulun hayatını kaybettiği kaza ile ilgili karar çıktı
Anne ve oğulun hayatını kaybettiği kaza ile ilgili karar çıktı
Anne ve oğulun hayatını kaybettiği kaza ile ilgili karar çıktı

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Denizli, Aydın, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Anne ve oğulun hayatını kaybettiği kaza ile ilgili karar çıktı - Son Dakika


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