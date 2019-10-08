Anne ve yavru şempanzenin oyun anları büyük beğeni topladı

Avustralya'nın güneyinde bir hayvanat bahçesinde anne ile yavru şempanzenin birlikte oynadıkları anların görüntüleri hayvanat bahçesi yetkilileri tarafından yayınlandı.

Monarto Safari Park tarafından yayınlanan görüntüler izleyenlerden büyük ilgi gördü. Yayınlanan görüntülerde Hannah adlı anne şempanzenin Hope adlı yedi aylık yavrusunun eğlendirdiği o anlar görülüyor.

Görüntüler

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- Anne ve yavru şempanzenin oyun anları