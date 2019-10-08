Son Dakika Haberleri: Anne ve yavru şempanzenin oyun anları büyük beğeni topladı
Son Dakika Güncel Anne ve yavru şempanzenin oyun anları büyük beğeni topladı

Anne ve yavru şempanzenin oyun anları büyük beğeni topladı

1 saat önce

Anne ve yavru şempanzenin oyun anları büyük beğeni topladıAvustralya (DHA) ? Avustralya'nın güneyinde bir hayvanat bahçesinde anne ile yavru şempanzenin birlikte oynadıkları anların görüntüleri hayvanat bahçesi yetkilileri tarafından yayınlandı.

Anne ve yavru şempanzenin oyun anları büyük beğeni topladı

Avustralya (DHA) ? Avustralya'nın güneyinde bir hayvanat bahçesinde anne ile yavru şempanzenin birlikte oynadıkları anların görüntüleri hayvanat bahçesi yetkilileri tarafından yayınlandı.

Monarto Safari Park tarafından yayınlanan görüntüler izleyenlerden büyük ilgi gördü. Yayınlanan görüntülerde Hannah adlı anne şempanzenin Hope adlı yedi aylık yavrusunun eğlendirdiği o anlar görülüyor.

Görüntüler

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-Anne ve yavru şempanzenin oyun anları

Anne ve yavru şempanzenin oyun anları büyük beğeni topladı

Avustralya, Anne, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:33 Kaynak: DHA
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