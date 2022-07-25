Anne yaban keçisi yavrularını emzirirken görüntülendi

ARTVİN - Artvin'de fotokapana bu kez anne yaban keçisi iki yavrusunu emzirirken takıldı. Tarım Orman Bakanlığı görüntüleri "Anne sütü önemli" notuyla paylaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğünce kaçak avcılıkla mücadele ve doğadaki canlıların popülasyonunun tespit edilmesi için kentin farklı noktalarındaki ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirildi.

Fotokapanlardan birine, anne yaban keçisi ve iki yavrusu takıldı. Annesinden süt içmek için peşinden koşan keçilerin komik halleri büyük ilgi gördü. Tarım Orman Bakanlığı bu görüntüleri ise "anne sütü önemli" notuyla paylaştı.