Anne yaban keçisi yavrularını emzirirken görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Anne yaban keçisi yavrularını emzirirken görüntülendi

25.07.2022 13:55

Anne yaban keçisi yavrularını emzirirken görüntülendi Artvin'de fotokapana bu kez anne yaban keçisi iki yavrusunu emzirirken takıldı.

Anne yaban keçisi yavrularını emzirirken görüntülendi

ARTVİN - Artvin'de fotokapana bu kez anne yaban keçisi iki yavrusunu emzirirken takıldı. Tarım Orman Bakanlığı görüntüleri "Anne sütü önemli" notuyla paylaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğünce kaçak avcılıkla mücadele ve doğadaki canlıların popülasyonunun tespit edilmesi için kentin farklı noktalarındaki ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirildi.

Fotokapanlardan birine, anne yaban keçisi ve iki yavrusu takıldı. Annesinden süt içmek için peşinden koşan keçilerin komik halleri büyük ilgi gördü. Tarım Orman Bakanlığı bu görüntüleri ise "anne sütü önemli" notuyla paylaştı.

YORUMLAR
500
Artvin'de kamyonetin çarptığı çocuk öldü Artvin'de kamyonetin çarptığı çocuk öldü Minik İlkay park edilmeye çalışılan kamyonetin altında can verdi Minik İlkay park edilmeye çalışılan kamyonetin altında can verdi
Kaynak: İHA

Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anne yaban keçisi yavrularını emzirirken görüntülendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:48 İngiliz kulüpleri Ferdi Kadıoğlu için devrede! Fenerbahçe 20 milyon euro istiyor
13:46 Sosyetik isim Eda Taşpınar tanga bikinisiyle sevgilisinin sırtında poz verdi
13:20 Hababam Sınıfı'nın "çalışkan Ahmet'i" yıllar sonra ortaya çıktı! Karizmatik görünüşü hayranlarının dikkatini çekti
13:09 Çevredekileri umursamayan çift, çok katlı otoparkta cinsel ilişkiye girdi
12:40 ORC üç şehirde yaptığı seçim anketini paylaştı! İki ilde büyük farkla Millet İttifakı öne çıktı
12:31 Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin veda vakti kesinleşti! Napoli'ye transfer oluyor
12:28 Mezbahada çıplak, ağızlarında sigarayla tavuk kestiler, bir de üstüne oynadılar
12:09 Fenerbahçe, yeni transferini Göztepe'ye kiralamak istiyor
12:01 Çıplaklar plajında kendini tatmin etmeye kalktı! Çıkan tartışmada öldürüldü
11:51 Diyarbakır'da akılalmaz olay! Komşularının uyarısına rağmen balkonda kendini tatmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 13:55:43. #1.11#
SON DAKİKA: Anne yaban keçisi yavrularını emzirirken görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement