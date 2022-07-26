Yunusların suya dalıp çıkması (Dron)
Yavru yunusun annesinin peşinden ayrılmadan yüzmesi (Dron) DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde anne yunusun yavrusuyla birlikte yüzdüğü anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: AA
Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Anne yunusun yavrusuyla yüzdüğü anlar görüntülendi - Son Dakika
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