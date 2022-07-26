Anne yunusun yavrusuyla yüzdüğü anlar görüntülendi - Son Dakika
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Anne yunusun yavrusuyla yüzdüğü anlar görüntülendi

26.07.2022 11:12
Anne yunusun yavrusuyla yüzdüğü anlar görüntülendi

Yunusların suya dalıp çıkması (Dron) Yavru yunusun annesinin peşinden ayrılmadan yüzmesi (Dron) DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde anne yunusun yavrusuyla birlikte yüzdüğü anlar kameraya yansıdı.

Yunusların suya dalıp çıkması (Dron)

Yavru yunusun annesinin peşinden ayrılmadan yüzmesi (Dron) DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde anne yunusun yavrusuyla birlikte yüzdüğü anlar kameraya yansıdı.

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Kaynak: AA

Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anne yunusun yavrusuyla yüzdüğü anlar görüntülendi - Son Dakika

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