Anne yüreği dayanamadı, cezaevine giden oğluna döner getirdi - Son Dakika
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Anne yüreği dayanamadı, cezaevine giden oğluna döner getirdi

22.06.2022 18:15
Anne yüreği dayanamadı, cezaevine giden oğluna döner getirdi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 18 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 18 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Şahsın annesi ise elindeki döneri cezaevine götürülen oğluna ulaştırılmak üzere polise verdi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hakkında 'bina eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 18 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.C.A.'yı yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler, şahsı Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan evinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.C.A., cezaevine teslim edildi.

Bu sırada emniyetin bahçesinde oğlunu bekleyen şahsın annesi, oğlunun çıkmasıyla beraber aldığı döneri oğluna vermek istedi. Üzüntülü kadın, döneri polise verdikten sonra emniyetin bahçesinden ayrıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anne yüreği dayanamadı, cezaevine giden oğluna döner getirdi - Son Dakika

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