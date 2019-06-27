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Anne yüreği elvermedi, kendisi döven oğlunu korudu

33 dakika önce

Anne yüreği elvermedi, kendisi döven oğlunu korudu -Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs annesini dövdüANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşlı bir kadın oğlu tarafından darp edildi.

Anne yüreği elvermedi, kendisi döven oğlunu korudu
-Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs annesini dövdü
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşlı bir kadın oğlu tarafından darp edildi. Yaşanan olaya rağmen yaşlı kadın oğlunu koruyarak hastaneye yatırılmasını istedi.
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesinde yaşlı bir kadın oğlu tarafından darp edildi. Olayı gören vatandaşlar olay müdahale ederek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri annesini darp ettiği iddia edilen kişiyi ekip aracına bindirerek karakola götürdü. Oğlunu koruyan yaşlı kadın ise tedavi gördüğü belirterek oğlunun yeniden hastaneye yatırılmasını istedi.
Anne yüreği elvermedi, kendisi döven oğlunu korudu
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:22 Kaynak: İHA
Ankara, Sincan, Anne, 3. Sayfa
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