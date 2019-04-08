Son Dakika Haberleri: Anne Yüreği Oğlunun Ölüm Haberine Dayanamadı

Anne Yüreği Oğlunun Ölüm Haberine Dayanamadı

27 dakika önce

Denizli'de kansere yenik düşen oğlunun öldüğünü öğrenen 83 yaşındaki anne, acı haberi aldıktan 3 saat sonra kalp krizi geçirerek vefat etti.

Anne Yüreği Oğlunun Ölüm Haberine Dayanamadı, System.String[]
Denizli'de kansere yenik düşen oğlunun öldüğünü öğrenen 83 yaşındaki anne, acı haberi aldıktan 3 saat sonra kalp krizi geçirerek vefat etti. Yaşlı kadının kalbi oğlunun acısına 3 saat dayanabildi.

Denizli'de bir süredir kanser tedavisi gören 63 yaşındaki Reşat Kalaycı, dün öğle saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi Çal'ın Ortaköy Mahallesi'nde alan Kalaycı'nın annesi Ayşe Kalaycı (83) aniden fenalaştı. Evlat acısına dayanamayan anne, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Oğlunun ölümünden 3 saat sonra vefat eden annenin de ölümü aileyi yasa boğdu.

Anne ile oğul bugün öğle namazının ardından Ortaköy mezarlığında gözyaşları içinde defnedildi. Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan ile Başkan Yardımcısı Adnan Tatar da cenaze törenine katıldı. Başkan Akcan, "Ayşe annemizin yaşlı kalbi, evlat acısına dayanamamış. Kalaycı ailesine ve Ortaköy'e başsağlığı diliyorum. Merhumların mekanı cennet olsun. Anne ile evladının 3 saat arayla ölümü hepimizi üzdü" dedi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:25 Kaynak: İHA

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