Anne yüreği...Yavrusunun peşini bırakmadı hastanede böyle kavuştu - Son Dakika
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Anne yüreği...Yavrusunun peşini bırakmadı hastanede böyle kavuştu

06.04.2022 16:02
Anne yüreği...Yavrusunun peşini bırakmadı hastanede böyle kavuştu

Bursa'da anne sokak köpeği, hastalığı nedeniyle çevredekiler tarafından Uludağ Üniversitesinin hayvan hastanesine getirilen yavru köpeğinin peşini bırakmadı.

Bursa'da anne sokak köpeği, hastalığı nedeniyle çevredekiler tarafından Uludağ Üniversitesinin hayvan hastanesine getirilen yavru köpeğinin peşini bırakmadı. Hastane kapısında saatlerce bekleyen anne köpek, veteriner hekimlerin dikkati sayesinde hastane koridorunda yavrusuyla buluştu. O anlar ise hastanenin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bursa'da yavru bir sokak köpeği, hastalandığı için vatandaşlar tarafından Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirildi. Veteriner hekimler, ishal olduğu belirlenen yavru köpeğin tedavisine başladı. Gece saatlerinde hastaneden dışarı çıkan veterinerler, yeni doğum yapmış yetişkin bir sokak köpeğinin hastanenin içine girmeye çalıştığını görünce şaşırdı.

Saatlerce yetişkin köpeğin hastane önünde beklediğini gören veterinerler, yavru köpeğin annesi olabileceği ihtimali üzerine köpeği hastaneye aldı. Veteriner Hekim Elif Ünlü, yavru köpeği kucağında hastane koridoruna çıkardı. Yavru köpek, yetişkin köpeğin yanına koşarak, süt emmeye başladı. Tedavisi tamamlanan yavru köpek, annesinin peşinden giderek hastaneden ayrıldı.

O anlar ise hem veterinerler hem de hastanenin güvenlik kameralarınca an be an kaydedildi.

Olaya tanık olan Veteriner Elif Ünlü, "Gece nöbetindeydim. Bir çift, yavru bir köpek getirdi. Yavru köpek üzgün, ishal ve yemek yemediği şikayetiyle getirildi. Biz de tedavisini yaptık. Damar yolu açıldı, serum verildi. Aradan birkaç saat geçti. Kapının önünde yetişkin köpek belirdi. Yavrunun tedavisinin ardından aklımıza 'acaba bu yavru, kapıda bekleyen yetişkin köpeğin yavrusu mu' diye geldi. Kapıyı açtığımızda yavruyla anne köpek buluştu. Yavru, annesini emmeye başladı. Daha sonra yavrusunu aldı gitti" dedi.

(Abdullah Çibir/ İHA)

Anne yüreği...Yavrusunun peşini bırakmadı hastanede böyle kavuştu
Anne yüreği...Yavrusunun peşini bırakmadı hastanede böyle kavuştu
Anne yüreği...Yavrusunun peşini bırakmadı hastanede böyle kavuştu

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Son dakika haber | Anne yüreği...Yavrusunun peşini bırakmadı hastanede böyle kavuştu Son dakika haber | Anne yüreği...Yavrusunun peşini bırakmadı hastanede böyle kavuştu

Hastane, Uludağ, Köpek, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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