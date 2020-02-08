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Anne Zekiye Ataç pasaport alamadı, 8 yaşındaki Ahmet'in Almanya'daki kanser tedavisi yarım kaldı
6 saat önce
Babası tutuklu, annesinin yurt dışı yasağı var… Annesiz ve babasız Almanya’ya gelen 8 yaşındaki kanser hastası Ahmet Burhan Ataç, tedavisinin ilk bölümünü tamamlayarak Türkiye’ye dönüyor
Babası tutuklu, annesinin yurt dışı yasağı var… Annesiz ve babasız Almanya'ya gelen 8 yaşındaki kanser hastası Ahmet Burhan Ataç, tedavisinin ilk bölümünü tamamlayarak Türkiye'ye dönüyor.
Ahmet Burhan'a, 70 yaşındaki babaannesi Gülsüm Ataç refakat ediyor. Ataç'la, 8 Şubat Cumartesi akşamı Düsseldorf Uluslararası Havalimanı'ndan doğrudan Adana'ya uçmadan önce konuştuk.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 08:14
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