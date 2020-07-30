Anneanne ile torunun hayatını kaybettiği yangında şok gelişme - Son Dakika

Anneanne ile torunun hayatını kaybettiği yangında şok gelişme

Yangına kundaklamanın neden olduğu ortaya çıktı

Yangını çıkartan zanlı, polis tarafından gözaltına alındı

İSTANBUL - Esenyurt'ta anneanne ile torunun hayatını kaybettiği yangına kundaklamanın neden olduğu anlaşıldı. Yangını çıkartan bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Esenyurt AtatürK Mahallesi'nde iki gün önce çıkan yangında Suna U. ile torunu E.Ş. hayatını kaybetmiş, 3 vatandaş ise yaralanmıştı. Konuyla ilgili inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yangının kundaklama sonucu çıktığını tespit eden ekipler, zanlı Ahmet T.'yi Bahçelievler'de gözaltına aldı. Yapılan araştırmada şahsın 2019 yılında Sultangazi ilçesinde meydana gelen "Yangın Çıkarma" olaylarından dolayı 3 suç kaydı olduğu tespit edildi. Ahmet T. sorgusundan olaydan bir gün önce Esenyurt'ta yaşanan 4 ayrı kundaklama olayını gerçekleştirdiğini de itiraf etti.