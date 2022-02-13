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GAZİANTEP - Karbonmonoksitten zehirlenerek ölen anne, kızı ve torunu defnedildi - Son Dakika

GAZİANTEP - Karbonmonoksitten zehirlenerek ölen anne, kızı ve torunu defnedildi

13.02.2022 14:30

Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybeden anne, kızı ve torunu toprağa verildi.

Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybeden anne, kızı ve torunu toprağa verildi.

Onur Mahallesi'nde yaşayan Behiye Özkan'dan (65) dün haber alamayan yakınları, durumu polise bildirerek çilingir yardımıyla girilen evde cansız bedenleriyle karşılaşılan Behiye Özkan, kızı Selma Özkan (27) ve torunu Yusuf Özçelik'in (8) Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Anne, kızı ve torunun cenazeleri, Kaplan Kardeşler Cami'nde kılınan namazın ardından Yeşil Kent Mezarlığı'na defnedildi.

Gaziantep'de dün yakınlarının haber alamaması üzerine çilingir yardımıyla girilen evde

GAZİANTEP - Karbonmonoksitten zehirlenerek ölen anne, kızı ve torunu defnedildi
GAZİANTEP - Karbonmonoksitten zehirlenerek ölen anne, kızı ve torunu defnedildi
GAZİANTEP - Karbonmonoksitten zehirlenerek ölen anne, kızı ve torunu defnedildi
GAZİANTEP - Karbonmonoksitten zehirlenerek ölen anne, kızı ve torunu defnedildi
GAZİANTEP - Karbonmonoksitten zehirlenerek ölen anne, kızı ve torunu defnedildi
GAZİANTEP - Karbonmonoksitten zehirlenerek ölen anne, kızı ve torunu defnedildi
GAZİANTEP - Karbonmonoksitten zehirlenerek ölen anne, kızı ve torunu defnedildi
GAZİANTEP - Karbonmonoksitten zehirlenerek ölen anne, kızı ve torunu defnedildi
GAZİANTEP - Karbonmonoksitten zehirlenerek ölen anne, kızı ve torunu defnedildi
GAZİANTEP - Karbonmonoksitten zehirlenerek ölen anne, kızı ve torunu defnedildi
GAZİANTEP - Karbonmonoksitten zehirlenerek ölen anne, kızı ve torunu defnedildi
GAZİANTEP - Karbonmonoksitten zehirlenerek ölen anne, kızı ve torunu defnedildi
GAZİANTEP - Karbonmonoksitten zehirlenerek ölen anne, kızı ve torunu defnedildi
GAZİANTEP - Karbonmonoksitten zehirlenerek ölen anne, kızı ve torunu defnedildi
GAZİANTEP - Karbonmonoksitten zehirlenerek ölen anne, kızı ve torunu defnedildi

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Gaziantep, Şahinbey, Otopsi, Cenaze, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Karbonmonoksitten zehirlenerek ölen anne, kızı ve torunu defnedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP - Karbonmonoksitten zehirlenerek ölen anne, kızı ve torunu defnedildi - Son Dakika
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