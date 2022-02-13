GAZİANTEP - Karbonmonoksitten zehirlenerek ölen anne, kızı ve torunu defnedildi - Son Dakika

Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybeden anne, kızı ve torunu toprağa verildi.
Onur Mahallesi'nde yaşayan Behiye Özkan'dan (65) dün haber alamayan yakınları, durumu polise bildirerek çilingir yardımıyla girilen evde cansız bedenleriyle karşılaşılan Behiye Özkan, kızı Selma Özkan (27) ve torunu Yusuf Özçelik'in (8) Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Anne, kızı ve torunun cenazeleri, Kaplan Kardeşler Cami'nde kılınan namazın ardından Yeşil Kent Mezarlığı'na defnedildi.
Gaziantep'de dün yakınlarının haber alamaması üzerine çilingir yardımıyla girilen evde
Kaynak: AA
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