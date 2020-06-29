Anneanne nehirde ölmek istedi, torunu gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Anneanne nehirde ölmek istedi, torunu gözyaşlarına boğuldu

Adana'da bir kadın 3 yaşındaki torununun gözü önünde Seyhan Nehri'nde intihar etmek isteyince, kız çocuğu gözyaşlarına boğuldu.

Adana'da bir kadın 3 yaşındaki torununun gözü önünde Seyhan Nehri'nde intihar etmek isteyince, kız çocuğu gözyaşlarına boğuldu.

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Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Feride C. (40) arkadaşı A.B. ve torunu Rabia Nur K. (3) ile birlikte Seyhan Nehri kenarına geldi. Kuva-i Milliye Parkı'nda oturduktan sonra Seyhan Nehri'nde su az olduğu için nehre indi. Feride C. daha sonra, "Bu hayattan çok sıkıldım yaşamak istemiyorum" diyerek torununun gözü önünde nehre girip ölmek istedi. Arkadaşı A.B. onu ikna etmeye çalıştı ancak o 3 yaşındaki torununun gözü önünde kendini öldürmek istedi. Bu arada çevrede balık tutan vatandaşlar da polisi ve sağlık ekiplerini arayarak olayı haber verdi. Bir süre daha A.B., Feride C.'yi ikna etmeye çalıştı ancak ikna olmayınca nehre girip kadını tutarak nehirden çıkarmaya çalıştı.

Bu arada, kadının torunu korkup gözyaşlarına boğuldu. Feride C. olay yerine gelen polisin de yardımıyla sudan çıkartıldı. Baygınlık geçiren kadını gören torunu da ağlamaya devam etti. Kız çocuğunun ağladığını gören polis ise onu kucağına alıp teskin etmeye çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşınan Feride C., ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırılırken, kız çocuğu ise polis tarafından annesi Burcu K.'ye teslim edildi.

(İHA)

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 09:27 Kaynak: İHA

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