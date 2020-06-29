Anneanne nehirde ölmek istedi torunu gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Anneanne nehirde ölmek istedi torunu gözyaşlarına boğuldu

Anneanne nehirde ölmek istedi torunu gözyaşlarına boğuldu Adana'da bir kadın 3 yaşındaki torununun gözü önünde Seyhan Nehrinde intihar etmek isteyince kız çocuğu gözyaşlarına boğuldu Arkadaşı nehre girip kadını kurtarırken, kız çocuğunu ise olay yerine gelen yunus polisleri sakinleştirdi...

Anneanne nehirde ölmek istedi torunu gözyaşlarına boğuldu

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Adana'da bir kadın 3 yaşındaki torununun gözü önünde Seyhan Nehrinde intihar etmek isteyince kız çocuğu gözyaşlarına boğuldu

Arkadaşı nehre girip kadını kurtarırken, kız çocuğunu ise olay yerine gelen yunus polisleri sakinleştirdi

ADANA - Adana'da bir kadın 3 yaşındaki torununun gözü önünde Seyhan Nehrinde intihar etmek isteyince kız çocuğu gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Sinanpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Feride Coşkun arkadaşı A.B. ve torunu Rabia Nur Kaçar ile birlikte Seyhan Nehri kenarına geldi. Kuva-i Milliye Parkından oturduktan sonra Seyhan Nehrinde su az olduğu için nehre indi. Feride Coşkun daha sonra, "Bu hayattan çok sıkıldım yaşamak istemiyorum" diyerek torununun gözü önünde nehre girip ölmek istedi. Arkadaşı A.B. onu ikna etmeye çalıştı ancak o 3 yaşındaki torununun gözü önünde kendini öldürmek istedi. Bu arada çevrede balık tutan vatandaşlar da polisi ve sağlık ekiplerini arayarak olayı haber verdi. Bir süre daha A.B., Feride Coşkun'un ikna etmeye çalıştı ancak ikna olmayınca nehre girip kadını tutarak nehirden çıkarmaya çalıştı.

Bu arada, kadının torunu korkup gözyaşlarına boğuldu. Feride Coşkun olay yerine gelen polisin de yardımıyla sudan çıkartıldı. Baygınlık geçiren Coşkun'u gören torunu da ağlamaya devam etti. Kız çocuğunun ağladığını gören polis ise onu kucağına alıp teskin etmeye çalıştı. Coşkun olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşındı. Coşkun ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırılırken, kız çocuğu ise polis tarafından annesi Burcu Kaçar'a teslim edildi.

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:21 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Anneanne nehirde ölmek istedi torunu gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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