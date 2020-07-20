Anneanne şefkati Türkiye birinciliği getirdi - Son Dakika

Anneanne şefkati Türkiye birinciliği getirdi

2020 Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) soruların tamamının doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi olan Selahattin Yağız Gülmez, anneannesinin desteği ile bu başarıya ulaştığını söyledi.

2020 Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) soruların tamamının doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi olan Selahattin Yağız Gülmez, anneannesinin desteği ile bu başarıya ulaştığını söyledi.

Son Dakika: Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdı
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
AK Parti'nin 11 maddelik  "sosyal medya" teklifi hazır! Hafta içi meclise sunulacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in evinde ziyaret ettiği başarılı öğrenci başarısının nasıl geldiğini anlattı. Ziyarette, Türkiye birincilerinden Yağız Gülmez ananesinin kendisine verdiği moral sayesinde sınavlara hazırlandığını söyleyerek, "Günde 300-350 soru çözerek sınava hazırlandım. Bu süreçte anneannem benim her zaman destekçim oldu. Soru çözdükten sonra molalarda hep anneannemle oyunlar oynadık. Bazen o kazandı, bazen ben. Ananemin bana verdiği moral sayesinde sınavı kazandım" dedi. Anneanne Şengül Uzun ise torunu Yağız Gülmez'in çok başarılı bir öğrenci olduğunu söyleyerek, "Torunumla gurur duyuyorum. Kendisi zaten çok başarılı ilkokuldan itibaren katıldığı tüm yarışmalarda hep madalya getirdi" diye duygularını dile getirdi.

"Anneannem bana moral oldu"

Anneanne Şengül Uzun'ın sınava hazırlık sürecinde kendisinin en büyük destekçisi olduğunu belirten Selahattin Yağız Gülmez, çok fazla soru çözerek sınava hazırlandığını söyledi. Boş zamanlarında evde kitap okuduğunu, anneannesi ile birlikte kutu oyunları oynadığını aktaran Yağız Gülmez, oynadıkları oyunları şöyle anlattı: "Son aylarda günde 300-350 soru çözerek sınava hazırlandım. Gecelere kadar çalıştığım oldu. Sınava çalışırken anneannem bana hep moral kaynağı oldu. 'Hadi yavrum birinci olacaksın, güzel oğlum' diyerek ben ders çalışırken bana destek verdi. Boş zamanlarımda da ananemle oyun oynayarak dinledim. Ders çalışma aralarında hep benim yanımda oldu. Hala da oynuyoruz. Bazen o kazanıyor, bazen ben kazanıyorum. Bazı oyunları oynamayı anneannemle birlikte öğrendim. Anneannemin güzel dilekleri ve duaları ile sınava hazırlandım. Hayalim doktor olmak" dedi.

"Torunumla gurur duyuyorum"

Yağız Gülmez'in başarılarıyla gurur duyduğunu aktaran anneanne Şengül Uzun, "Torunum Yağız ile gurur duyuyorum. Yağız çok başarılı bir çocuk. İlkokula başladığı tarihten itibaren girdiği tüm sınavlarda, yarışmalarda hep birinci oldu. Bir sürü madalyası var. Onunla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Oğlumla gurur duyuyorum" diye konuştu.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise "Eskişehir'e bu gurur yaşattığı için Yağız'ı ve başta anneannesi olmak üzere tüm ailesini, öğretmenlerini yürekten kutluyorum. Hem Yağız ile hem de onun gibi Türkiye şampiyonu tüm çocuklarımız ile gurur duyuyoruz. Onlar ülkemizin geleceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 14:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Anneanne şefkati Türkiye birinciliği getirdi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:42 En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı 20:37 AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Hafta içi meclise sunulacak 20:28 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 20:20 Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 931 yeni vaka tespit edildi 19:46 Son Dakika: Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı 19:16 Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz 19:07 Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı 18:32 Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 16:51 Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:56 Dünyada sadece Bartın'da olan bitki türü keşfedildi
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
20:42
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Hafta içi meclise sunulacak
20:37
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:28
Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 931 yeni vaka tespit edildi
20:20
Son Dakika: Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı
19:46
Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz
19:16
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı
19:07
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
18:32
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
17:10
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 21:24:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Anneanne şefkati Türkiye birinciliği getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]