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Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir ekti - Son Dakika

Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir ekti

16.07.2021 13:18
Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir ekti, System.String[]

Afyonkarahisar'da akıllara durgunluk veren olayda, babasını ikna ederek anneannesi ve dedesinin mezarlarına kenevir eken torun gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da akıllara durgunluk veren olayda, babasını ikna ederek anneannesi ve dedesinin mezarlarına kenevir eken torun gözaltına alındı. Babası ile birlikte yakalanan şahsın mezarlara 26 kök kenevir yetiştirdiği ortaya çıktı.

Olay, Dazkırı ilçesi Yukarıyenice köyünde meydana geldi. Mezarlığı ziyarete giden vatandaşlar Abdülkerim ve Fadime Arıkan isimli çiftlerin mezarlarında kenevir olduğunu jandarmaya arayarak ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen jandarma bölgeye giderek inceleme başlattı. Mezarların üzerinde 26 kök kenevir ekili olduğunu görünce, ekipler kenevirleri sökerek muhafaza altına aldı. Kenevirleri eken şahısların peşine düşen jandarma ekipleri, kenevirleri ölü çiftin damadı G.G. (56) ile oğlu yani çiftin torunları Ç.G. (29) olduğunu tespit etti. Ardından şahısların adreslerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 587 gram metamfetamin, 54 gram esrar, 11 gram reçine esrar, 62 kök kenevir ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi. Baba ve oğlu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR

Karahisar, Jandarma, Kenevir, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir ekti - Son Dakika


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