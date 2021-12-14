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Anneanne ve torunu kundaklama sonucu ölmüştü: Sanık için 2 ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika

Anneanne ve torunu kundaklama sonucu ölmüştü: Sanık için 2 ağırlaştırılmış müebbet istemi

14.12.2021 14:21
Anneanne ve torunu kundaklama sonucu ölmüştü: Sanık için 2 ağırlaştırılmış müebbet istemi

ESENYURT'da bir binayı kundaklayarak anneanne Suna Urtanur (56) ve torunu Elanur Şelimen'in (8) ölümüne neden olan Ahmet Tülek hakkında savcı mütalaasını açıkladı.

ESENYURT'da bir binayı kundaklayarak anneanne Suna Urtanur (56) ve torunu Elanur Şelimen'in (8) ölümüne neden olan Ahmet Tülek hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Sanık Ahmet Tülek hakkında  "yangın çıkarmak suretiyle iki kişiyi kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istenirken yangında yaralanan 3 kişiye karşıda "yangın çıkarmak suretiyle öldürmeye teşebbüs" ve "yangın nedeniyle mala zarar verme" suçlarından toplam 47 yıldan 92 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yangın, 28 Temmuz 2020 tarihinde Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın bodrum katında bulunan kullanılmayan eşyalar henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Alevler büyüyerek tüm daireyi sararken, yoğun duman tüm binayı etkiledi. Mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında, anneanne Suna Urtanur (56) ve torunu Elanur Şelimen (8) hayatını kaybederken 3 kişide yaralandı.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Tülek cezaevinden SEGBİS'le bağlandı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.Duruşmada söz alan Nurgül Baytar, "Şikayetçiyim, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum. Cezaevinden çıkamasın" dedi.Tutuklu sanık Ahmet Tülek ise, "Kimsenin canına kastetmedim. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda sanık Ahmet Tülek'in cezai ehliyetinin tam olduğunu dair rapor dosyaya eklendi. Yangın sonrasında itfaiye tarafından yapılan incelemede elektriksel bir neden, açık ateş kaynağı gibi maddelere rastlanılmadığı belirtildi. Oda bölümündeki eşyaların herhangi bir kaynak ile tutuşturularak kundaklama sonucunda yangına sebep olunduğunun anlaşıldığı rapor da dosyaya eklendi.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı Ahmet Tülek hakkında  "yangın çıkarmak suretiyle iki kişiyi kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet isterken yangında yaralanan 3 kişiye karşıda "yangın çıkarmak suretiyle öldürmeye teşebbüs" ve "yangın nedeniyle mala zarar verme" suçlarından toplam 47 yıldan 92 yıla kadar hapis cezası talep etti. Sanık avukatının mütalaaya karşı yazılı savunma vermesi için süre veren mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İDDİANAMEBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Esenyurt'ta 28 Temmuz 2020'de sanık Ahmet Tülek'in bir apartmanın bodrumunda bulunan koltukları yaktığı, bu yakma olayı sonucunda maktuller Elanur Şelimen ile anneannesi Suna Urtanur'un dumandan boğularak öldüğü belirtilmişti. Sanık Tülek'in öldürmek kastıyla yangın çıkarttığı anlatılan iddianamede, çıkan yangın neticesinde 2 kişinin vefat ettiği, 3 kişinin de yaralandığı kaydedildi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Anneanne ve torunu kundaklama sonucu ölmüştü: Sanık için 2 ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anneanne ve torunu kundaklama sonucu ölmüştü: Sanık için 2 ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika
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