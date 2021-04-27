Anneannelerin motifleri günümüz modasına uyarlandı - Son Dakika

Anneannelerin motifleri günümüz modasına uyarlandı

27.04.2021 12:14
Anneannelerin motifleri günümüz modasına uyarlandı, System.String[]

Geçmişte banyo lifleri ve paspas olarak işlenen tığ ve şiş örgüleri, günümüzde modanın gözde motifleri haline geldiAdıyaman Halk eğitim Merkezi'nin Tığ ve Şiş Örgüsü kursuyla geçmiş kültürler gelecek nesillere aktarılıyor.

Geçmişte banyo lifleri ve paspas olarak işlenen tığ ve şiş örgüleri, günümüzde modanın gözde motifleri haline geldi

Adıyaman Halk eğitim Merkezi'nin Tığ ve Şiş Örgüsü kursuyla geçmiş kültürler gelecek nesillere aktarılıyor. Şimdiki orta kuşak neslin anneanneleri ve babaanneleri tarafından banyo lifleri, paspaslar divan örtülerinde kullanılan örgü motifleri, bugün de elbiselerde yer alıyor. Örgü elbiseler bir çok modelist tarafından defilelerde kullanılıyor. Modernize edilen değişik motiflerdeki örgüler ceket, süveter, manto, pantolon, fular, şal başta olmak üzere birçok giyside kullanılıyor.

Kültür Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Kurs Hocası Zahide Durmaz Akar'ın verdiği kursa katılan kursiyerler hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de pandemi sürecinde kursta stres atıyor.

Kursiyerler, anneannelerinin, babaannelerinin yaptığı el işlerinin modernize olarak şimdi tekrar kullanıldığını dile getirdi. Düzenlenen kursta hem el işini geliştirdiklerini hem de aile bütçesine katkı sağladıklarını ifade eden kursiyerler, kursların kendilerine terapi gibi geldiğini söyledi.

Kültür Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Kurs Hocası Zahide Durmaz Akar, amaçlarının unutulmaya yüz tutmuş olan desenleri, motifleri geleceğe taşımak olduğunu belirterek, "Ekonomik sıkıntı yaşayan kursiyerlerimizin hem ev ekonomilerine katkıda bulunmaları, hem de motifleri günümüz şartlarına uyarlayarak, modern bir çalışma hazırlayarak kursumuzu sürdürüyoruz. Geçmişte daha çok şiş ve tığ örücülüğünde klasik paspaslar, lifler, anne yelekleri, divan örtüleri örülürdü. Ama şimdi ceketler, süveterler, uzun mantolar, pantolonlar, fularlar, şallar başta olmak üzere çeşitli ürünler yapıyoruz. Ünlü modacıların tercih ettiği, desenler ve motifler, dünyada ki modelistlerin defile yaparak kullanmış olduğu tarzda çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Anneannelerin motifleri günümüz modasına uyarlandı
Anneannelerin motifleri günümüz modasına uyarlandı
Anneannelerin motifleri günümüz modasına uyarlandı
Anneannelerin motifleri günümüz modasına uyarlandı
Anneannelerin motifleri günümüz modasına uyarlandı
Anneannelerin motifleri günümüz modasına uyarlandı
Anneannelerin motifleri günümüz modasına uyarlandı
Anneannelerin motifleri günümüz modasına uyarlandı

Halk Eğitim Merkezi, Kültür Bakanlığı, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Anneannelerin motifleri günümüz modasına uyarlandı - Son Dakika


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