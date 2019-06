Anneannesinden ilham aldı, dünya markası oldu

ALMANYA'da yaşayan ailesinin kadınlarından ilham alarak yeni tasarımlara imza attığını belirten Ateş, şunları söyledi: "Ben Almanya 'da doğup büyüdüm. Sıfırdan gelerek bugünlerde olan ailem bana her zaman destek oldu. Ben küçükken anneannem ve annem ev bütçesine destek olsunlar diye kendi elleriyle yaptıkları el işlerini satarak para kazanırlardı. Ben büyüyünce mimarlık okumaya karar verdim. Bu alanda da okulu bitirince iyice uzmanlaşarak kendi ofisimi açtım. Genelde hatırı sayılır projelere imzamı attım. Türkiye 'de ödüller kazandım, 2018 yılının tasarımcısısı seçildim. Geçtiğimiz yıllarda sandalyeler ve masalar tasarlamaya başladım. Bunları tasarlarken tamamen annem ve anneannemin el işi olarak yaptıkları ürünlerden ilham aldım. Her bir tasarım için kendim de atölyeye girip birebir kendi ellerimle her ürüne şekil veriyorum. Amacım, dünyaya markamı tanıtmak. Bu yolculuğa Almanya'dan sonra ilk olarak Türkiye'de başlamaya karar vermiştim. Çünkü Türkiye'de bulunan pazar son derece büyük ve hareketli. Sektörün büyük firmaları ile görüşmeler halindeyiz. En doğrusu için düşünüp karar vereceğim."'İMZAMI ALTINDAN ATIYORUM'Almanya'da tasarımları çok ilgi görünce bunları Türkiye, Japonya ve Dubai 'ye taşımaya karar verdiğini anlatan Ateş, şöyle devam etti: "Sadece masalar ve sandalyeler tasarlamıyorum. İsteğe bağlı olarak bu objelere uygun bütün materyalleri tasarlıyorum. Her bir ürünüme ayrı bir isim verdim. Mesela 'Lider' adını verdiğim bir koltuğum var. Bunu tasarlarken güçlü karakterdeki insanlardan ilham aldım. Sandalye ile beraber bir de sehpası var, ikisi birlikte çok görkemli duruyor. Bu ürünlerimi şık ve lüks ofisler, oteller ve VİP hizmet veren yerler tercih ediyor. Bütün ürünlerime altından 'Ceylan Ateş' diye imzamı atıyorum."