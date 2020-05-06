Anneannesinden torununa doğum günü sürprizi - Son Dakika

Anneannesinden torununa doğum günü sürprizi

Polis ekiplerinden pastalı doğum günü sürprizi yaptı

BİLECİK - Bilecik'te Korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkma yasağı olan Defne Neim için anneannesinin isteği üzerine polis ekipleri pastalı doğum günü sürprizi yaptı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Yeni Mahalle Yeniyol Sokak'ta ikamet eden anneanne Resmiye Neim ve 10 yaşındaki torunu Defne Neim'in Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına takılınca, torununun doğum günü için polis ekiplerinden yardım istedi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri de Resmiye teyzenin bu talebine duyarsız kalmayarak Defne Neim için doğum günü pastası alarak belirtilen adrese gittiler. Polis ekiplerinin pastayla eve gelmesine şaşıran Defne Neim, olayın anneannesinin bir sürprizi olduğunu öğrenince duygulu anlar yaşadı. Polis ekiplerine teşekkür eden Defne Neim, sürprizin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek kendilerine teşekkür etti.