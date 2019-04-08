Son Dakika Haberleri: Anneannesini Uğurladığı Minibüsün Altında Kalan Çocuk Öldü

Anneannesini Uğurladığı Minibüsün Altında Kalan Çocuk Öldü

38 dakika önce

Batman'da 8 yaşındaki kız çocuğu, anneannesini uğurladığı minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Anneannesini Uğurladığı Minibüsün Altında Kalan Çocuk Öldü, System.String[]
Batman'da 8 yaşındaki kız çocuğu, anneannesini uğurladığı minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, mevsimlik işçi olarak Karadeniz'e gitmek üzere hazırlanan arasında Hate Eroğlu'nun da yer aldığı grup, Şirin K'nin kullandığı 47 AAJ 119 plakalı minibüse bindi. Bu sırada annesiyle anneannesi Hate Eroğlu'nu uğurlamaya gelen Ecrin Taşar (8), el sallarken geri manevra yapan minibüsün altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Taşar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Taşar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, hastaneye gelen yakınları fenalık geçirdi.

Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:54 Kaynak: AA

Karadeniz, Batman, Güncel
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