SPOR Anneannesinin diktiği yelkenle başladı, olimpiyatlardaki ilk kadın başhakem oldu - Son Dakika

SPOR Anneannesinin diktiği yelkenle başladı, olimpiyatlardaki ilk kadın başhakem oldu

Pınar Coşkuner Genç, 2024 Olimpiyatları'nda yelken branşında başhakem olarak atandı ve tarihte bu göreve atanan ilk kadın ve ilk Türk hakem oldu

"Yelken, Türkiye'nin en başarılı olduğu spor branşlarından bir tanesi"

"Kurbağalıdere'de düşerek yelkeni öğrendim"

"200 hakem arasından seçildim"

"Tüm kadın hakemlere örnek olmak istiyorum"

"Başhakem kararı bana söylendiğinde gözlerim doldu"

Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, (DHA) - Anneannesinin dikiş makinesinde diktiği yelken, babasının dizayn ettiği ve ahşaptan yaptığı tekneyle yelken sporuna başladı, şimdi de Olimpiyatlar tarihindeki ilk kadın başhakem oldu.

Pınar Coşkuner Genç, Dünya Yelken Federasyonu tarafından 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yelken branşında başhakem olarak atanan ve bu göreve atanmış dünyadaki ilk kadın ve ilk Türk hakem oldu. Avrupa Yelken Federasyonu (EUROSAF) Asbaşkanı, Dünya Yelken Federasyonu (World Sailing) Bölgeler ve Gelişim Komitesi Başkanı, İstanbul Yelken Kulübü sporcusu ve uluslararası hakem Pınar Coşkuner Genç, yelken serüveninin nasıl başladığından, kariyerinde neler başardığına, sporculuktan hakemliğe geçiş kararını almasından, 2024 Paris Olimpiyatları'nda başhakem olarak atanmasına kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. 2012 Londra, 2016 Rio ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda hakem olarak Türkiye'yi temsil eden ve birçok dünya ve Avrupa şampiyonasında görevini başarılı bir şekilde yerine getiren Genç, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda tüm olimpik yarışların gerçekleşmesini sağlayacak parkur temsilcileri ve uluslararası yarış yöneticilerinden oluşan ekibin yöneticiliğini yapacak.

Genç, sözlerine Türkiye'nin en başarılı olduğu spor branşlarından bir tanesinin yelken olduğunu söyleyerek başladı. Pınar Coşkuner Genç, milli sporcularımızın Tokyo'da çok iyi bir başarı elde ettiğini, Paris'te ise sonucunda madalya olan başarılara imza atacaklarına inandığını belirtti.

"KURBAĞALIDERE'DE DÜŞEREK YELKENİ ÖĞRENDİM"

Yelkeni alaylı olarak ailesinden öğrendiğini belirten Pınar Coşkuner Genç, "Doğma büyüme Kalamışlıyım. Anneannem ilk yelkeni evdeki dikiş makinesinde dikti, babam ilk tekneyi dizayn etti, ahşap olarak yapıldı. Kurbağalıdere'de düşerek yelkeni öğrendim. Sınıf arkadaşım beni İstanbul Yelken Kulübü'ne getirdikten sonra ise yarışmaya başladım. Milli takım düzeyinde yarıştım. Dünya, Avrupa şampiyonları, Akdeniz Oyunları ve Balkan Şampiyonası'nda yarıştım. Aynı zamanda Balkan Şampiyonası'nı kazanmış birisiyim. İş hayatına atılınca milli takıma bu kadar zaman ayıramayınca, ağırlıklı olarak yat yarışlarında yer aldım. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli başarılara imza attım, hala da yat yarışlarında yarışıyorum. Hamilelik döneminde yarışamaz durumda olunca, ne yapabilirim diye düşündüm. Daha önceden aldığım bir hakemlik belgem vardı. Yarışçılığa devam ettiğim için yapamadım. Hamilelik sürecimden sonra hakemlik kısmına ağırlık verdim. Aynı zamanda antrenör de oldum ama bunu hiç düzenli olarak yapmadım" ifadelerini kullandı.

"200 HAKEM ARASINDAN SEÇİLDİM"

Hakem olarak birçok organizasyonda görev aldığının altını çizen Genç, "Londra 2012'de Paralimpik Oyunları'nda start hattında görevdeydim. 2016 Rio Olimpiyatları'nda finişte görevliydim, Tokyo 2020'de 470 sınıfının başhakemiydim. Bundan sonraki aşamada, Paris 2024'te tüm parkurların başı, yani tüm hakemlerden sorumlu olan kişi olacağım. Baş yarış sorumlusu diyebilirsiniz. Zorlu bir süreçti. 2005'ten beri uluslararası alanda yarıştım. 2009'dan beri uluslararası hakemim. Bunların içinde Dünya Gençler Olimpiyatları, Dünya Gençler Şampiyonaları, Dünya Şampiyonaları, Akdeniz Oyunları gibi birçok yarış da var. 200 hakemiz tüm dünyada. Bu 200 hakem içerisinden seçiliyoruz. Başarılarımıza göre bir çalışma grubu belli isimlerin uygun olduğuna karar veriyor ardından da Dünya Yelken Federasyonu'nun yönetim kuruluna getiriyor. Yönetim kurulu da eğer onay verirse, bu 200 kişi içerisinden seçilmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜM KADIN HAKEMLERE ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM"

Pınar Coşkuner Genç, bu görevi yapan yalnızca ilk Türk değil, aynı zamanda dünyadaki ilk kadın olduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Benim için çok önemli bir yük ve onur. Tüm kadın hakemlere örnek olmak istiyorum. Kadın olarak Türkiye'de, yelkende çok şanslıyız. Türkiye'de 4 uluslararası hakemimiz var, 2'si kadın. Bu çok önemli. Aynı zamanda Dünya Yelken Federasyonu'nun asbaşkanı bir Türk, bir kadın. Kendisi ikinci dönem olarak Türkiye Yelken Federasyonu başkanlığını yönetiyor. Ben de daha önceden iki dönem Dünya Yelken Federasyonu'nun asbaşkanlığını yapmıştım. Aynı zamanda Avrupa Yelken Federasyonu'nun da asbaşkanıyım. Orada da ilk Türk ve ilk kadın olarak asbaşkanlık yapıyorum. Kadın olmaktan ötürü bir eksikliğimiz olmadı. Sayı olarak daha azız tabii ki. Dünyada görev yapan 200 tane hakemin sadece yüzde 15'i kadın. Daha çok gelmemiz gereken noktalar var. Bu olimpiyatta kota anlamında her yelken branşında kadınlar ve erkekler yüzde 50-yüzde 50 olacak. Eminim ki şu an Türkiye Yelken Federasyonu'nun başkanlığını yürüten Özlem Akdurak'ın da açtığı bu yolda daha fazla kadın da görev alacak."

"BAŞHAKEM KARARI BANA SÖYLENDİĞİNDE GÖZLERİM DOLDU"

Kararın açıklanmasının öncesinde neler düşündüğü, açıklandıktan sonra neler hissettiğiyle ilgili gelen soruya Pınar Coşkuner Genç, "Olimpiyat konusunda geçilebilecek adımlardan geçtim. Ama ne olursa olsun insan böyle bir beklentide olamıyor. Açıkça söylemek gerekirse Paris'te olimpiyatta olurum diye düşünüyordum ama bu görevde olacağımı düşünmüyordum. Çok güzel bir sürpriz oldu. Bana söylendiğinde gözlerim doldu. Bir konuda ilk olduğunuz zaman, bir eksikliğiniz var mı diye bakılıyor. Dolayısıyla bu görevi alan herhangi bir erkekten daha fazla çalışmam gerektiğinin farkındayım. Benim yaptığım bir hata, benden sonra gelecek olan kadınlara nasıl bakıldığını etkileyecek. Türk olmak da ayrı bir gurur. Dünya Federasyonu'nun geçtiğimiz yıllarda başlattığı bir program var. Bu programda dünya çapındaki önemli kadınları belirli bir projelerle ortaya çıkarıyorlar. Sırf kadın yelkenini artırmak için sempozyumlar düzenliyor. Dünya Federasyonu da bu konuda benimle bir röportaj yapacağını söyledi. Çok mutluyum. Çalışmaya bu pazartesiden başladık. Atamam da geçen perşembe gerçekleşmişti. Umarım bu coşkuyla 2024 Olimpiyatları'nın sonrasında da devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.