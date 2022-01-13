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Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Eceline mi aşık oldun yavrum? - Son Dakika

Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Eceline mi aşık oldun yavrum?

13.01.2022 13:21

Eski nişanlısı tarafından öldürülen Avukat Dilara Yıldız'ın cenazesi başında ağıt yakan anneannesi Sevim Kitapçı, "Eceline mi aşık oldun, katiline mi aşık oldun yavrum" diye gözyaşı döküp ağıtlar yaktı.

İstanbul Tuzla Cami Mahallesi Sahilyolu Caddesinde bulunan bir restoranda İstanbul Barosu'na kayıtlı Avukat Dilara Yıldız (29) eski nişanlısı Oktay Dönmez (29) tarafından yemek yedikleri restoranda tabanca ile ateş açılarak öldürüldü. Avukat Dilara Yıldız'ın cenazesi dün İstanbul'da yapılan törenin ardından bugün memleketi Samsun'un Bafra ilçesi Aktekke Mahallesindeki baba evine getirildi.

Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Katiline mi aşık oldun yavrum

"KATİLİNE Mİ AŞIK OLDUN YAVRUM?"

Evinin önünde alınan helalliğin ardından Avukat Yıldız'ın cenazesi, Aktekke Yatılı Bölge Ortaokulu'na getirildi. Anne Elvan Akyel ve anneanne Sevim Kitapçı cenazede ayakta durmakta zorlandı. Anneanne Sevim Kitapçı, "Eceline mi aşık oldun, katiline mi aşık oldun yavrum, ben seni öpmelere kıyamıyordum. Dünyalar güzeli kızım. Şeytana mı aşık oldun benim tatlı kızım. Çok genç yaşta gittin yavrum" diye feryat etti.

Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Katiline mi aşık oldun yavrum

"POLİSLERİ GÖRÜNCE KIZIMIZI ÖLDÜRÜYOR"

Dilara Yıldız'ın akrabası Turgut Çakmak ise "Kızımızı rehin almış. Dilara da eski nişanlısını ikna edip, lokantaya kadar getirmiş. Arkadaşları da o sırada polise ihbar etmişler. Buna rağmen polisimiz resmi kıyafet ile operasyona geliyorlar. Adam zaten bunu öldürecek. Resmi kıyafetli polisleri görünce de silahını çekip, kızımızı öldürüyor" dedi.

Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Katiline mi aşık oldun yavrum

Cenaze, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedilecek.

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İstanbul Barosu, Dilara Yıldız, İstanbul, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Eceline mi aşık oldun yavrum? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Eceline mi aşık oldun yavrum? - Son Dakika
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